Od 1 maja OPEC Grudziądz kolejny raz podniesie ceny ciepła. Podwyżka najbardziej dotknie przedsiębiorców

Kolejna podwyżka cen ciepła w Grudziądzu, od 1 maja 2023

W przypadku "podmiotów wrażliwych", średni wzrost ceny zakupu ciepła od 1 maja 2023 to 0,44 zł/GJ netto (0,54 zł/GJ brutto), czyli będzie to podwyżka o 0,31 proc.

Ceny ciepła dla odbiorców podłączonych do miejskiej sieci ciepłowniczej w Grudziądzu wzrosną średnio o 2,6 proc., czyli o 3,77 zł/GJ netto (ok. 4,64 zł/GJ brutto) .

W Grudziądzu jako "wrażliwi odbiorcy" ciepła traktowanych jest około 700 budynków.

To oznacza, że od 1 maja 2023, o 54 grosze więcej niż dotychczas za gigadżul energii cieplnej płacić będą np. mieszkańcy bloków Spółdzielni Mieszkaniowej czy kamienic Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami.

Według szacunków dla przeciętnego mieszkania podwyżka nie powinna przekroczyć 2-3 złotych miesięcznie. Byłoby to niewiele, gdyby nie to, że będzie to kolejna już podwyżka cen OPEC Grudziądz w ostatnich miesiącach. W okresie od września 2022 do 1 stycznia 2023 , ceny ciepła brutto w Grudziądzu wzrosły o blisko 53 proc. Ten wzrost jest jednak spowodowany nie tylko wyższymi stawkami OPEC Grudziądz, ale także końcem obowiązywania tarczy antyinflacyjnej (1 stycznia 2023) i powrotem stawki podatku VAT na ciepło z 5 do 23 proc.