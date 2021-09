Policjanci z Tucholi uratowali wędkarza tonącego w jeziorze Głęboczek

- Funkcjonariusze, którzy przybyli na miejsce, zauważyli na jeziorze Głęboczek wywróconą łódź i znajdującego się w jej pobliżu wędkarza. Mężczyzna był wyziębiony i ostatkiem sił wołał o pomoc. Temperatura o poranku wynosiła 4 stopnie Celsjusza. Policjanci wiedzieli, że to w ich rękach spoczywa los mężczyzny. Bez chwili wahania post. Marcin Mazur wskoczył do wody i popłynął ratować tonącego. 64-latek znajdował się w odległości około 30 metrów od brzegu. Gdy policjant dotarł do niego wiedział, że nie będzie łatwo. Łódź była przewrócona, a ubranie osłabionego mężczyzny ciężkie od wody. Dodatkowo wędkarz miał problemy z utrzymaniem się na powierzchni. Nie było więc czasu do stracenia. Funkcjonariusz postanowił, że przewróci łódź na prawidłową stronę, co też zdołał szybko zrobić. Znajdowało się w niej jednak mnóstwo wody. Na szczęście policjant zauważył, że w pobliżu unosi się wiadro, dzięki któremu pozbył się jej z wnętrza. To spowodowało, że łódka przestała tonąć, a wędkarz mógł pewnie chwycić się burty. W tym czasie na miejsce przypłynęli łodzią strażacy, którzy pomogli policjantowi w wyciągnięciu wędkarza i przetransportowaniu go na brzeg - relacjonuje mł. asp. Łukasz Tomaszewski z tucholskiej policji.