Policjanci z Włocławka podsumowali weekend na drogach – dwa wypadki i jazda na podwójnym gazie [11-13 lutego 2022]

Do dwóch wypadków doszło w piątek 11 lutego 2022 roku na terenie powiatu włocławskiego. Pierwszy wypadek miał miejsce przed godziną 17 na 215 km autostrady A1. 61-latka, kierująca hondą, jadąc w kierunku Łodzi zatrzymała się na pasie do skrętu w prawo na węzeł autostradowy w Kowalu i włączyła światła awaryjne. Chciała sprawdzić na nawigacji swoje położenie. Została uderzona w tył auta przez pojazd kia, którego kierowca chciał ominąć stojącą hondę. 61-latka trafiła do szpitala, doznała obrażeń powyżej dni 7. Uczestnicy wypadku byli trzeźwi, postępowanie w tej sprawie prowadzą policjanci z Kowala.