Szpital we Włocławku wstrzymał przyjęcia na dwa oddziały. Powodem jest ognisko koronawirusa

Na ile czasu wstrzymano przyjęcia na oddziały wewnętrzne we Włocławku?

Szpital we Włocławku, w piśmie zamieszczonym na Facebooku, zaznacza jednak, że decyzja o wznowieniu przyjęć uzależniona jest od sytuacji epidemiologicznej w danym oddziale i podejmowana będzie po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym we Włocławku. W zależności od tych uzgodnień, termin ponownego uruchomienia przyjęć, może zostać skrócony lub wydłużony.

Pacjenci będą kierowani do innych szpitali w regionie

Pacjenci zgłaszający się do szpitala we Włocławku - do oddziałów, które wstrzymały przyjęcia, będą przekierowywani do innych szpitali w regionie.