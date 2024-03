Poprowadzisz 5-tonowe auto na zwykłe prawo jazdy? Jest tylko jedno "ale"...

Ciężarówka dla 17-latka?

Głównym celem zmian ma być rozwiązanie problemu niedoboru kierowców w branży autobusowej oraz usprawnienie dostępu do zawodów w sektorze transportu. Z problemem zmaga się wiele państw unijnych, a przepisy nie ułatwiają rozwiązania problemu - w niektórych krajach np. prawo jazdy kategorii D (na autobusy) uzyskać można dopiero po ukończeniu 24 roku życia. Aby wypełnić tę lukę, legislatorzy zgodzili się, że osoby w wieku 18 lat i starsze powinny mieć możliwość uzyskania prawa jazdy na samochód ciężarowy lub autobus przewożący do 16 pasażerów , pod warunkiem posiadania odpowiedniego świadectwa kwalifikacji. Dodatkowo, 17-latkowie będą mogli zdobyć prawo jazdy na samochód ciężarowy, pod warunkiem towarzyszenia im przez doświadczonego kierowcę.

4 250 kg. Ale nie dla zwykłego benzyniaka

Największe kontrowersje wzbudzały jednak zmiany limitów wagowych dla kierowców, którzy posiadają prawo jazdy kat. B przez co najmniej dwa lata. Ostatecznie wygrała opcja zakładająca - w przypadku samochodów kempingowych, karetek pogotowia i pojazdów specjalnych – powiększenie limitu masy dla kategorii B (niezależnie od rodzaju napędu ) do 4 250 kilogramów.

Dla pozostałych pojazdów klasy B dopuszczalna masa całkowita wzrośnie z 3 500 kilogramów do 4 250 kilogramów, jednak tylko w przypadku... pojazdów z alternatywnymi typami napędu. Zmiana dotyczyć ma również pojazdów osobowych przewożących 8 pasażerów plus kierowcę.

W projekcie znalazły się również nowe przepisy dotyczący holowania przyczep lub naczep. Dozwolone byłoby holowanie przyczepy lub naczepy o łącznej masie do 5 000 kilogramów.