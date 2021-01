Populacja dzików spadła po odstrzałach o 70%. Kujawsko-Pomorskie - tyle zwierząt żyje w naszych lasach

Powiększyło się stado jeleni z 180,2 tys. do 276 tys.sztuk, lisów mamy podobną liczbę w ostatnich latach, przybyło zająców, których w 2010 roku naliczono blisko 559 tys., a po 10 latach populacja urosła do 814,5 tys. Więcej jest bażantów (prawie o 63 tys.), mniej kuropatw (o ponad 126 tys.).

Odstrzał dzików w Polsce zredukował ich populację, pokazują dane GUS

W ostatnich kilku latach znaczny nacisk kładziono na odstrzał dzików, przyjmując, że to obok bioasekuracji podstawowa droga do walki z afrykańskim pomorem świń w Polsce. Jeśli przyjrzeć się danym zawartym w roczniku Głównego Urzędu Statystycznego w obszarze leśnictwa, to odstrzał przynosi skutek i populacja dzików w Polsce ulega redukcji.