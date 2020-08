Porażka Polskiego Cukru w Gliwicach. W drodze duże wzmocnienia Twardych Pierników [zdjęcia]

W drugiej kwarcie to trener GTK zmuszony został do przerwy, gdy Pierniki odrobiły niemal wszystkie straty (22:21). Świetnie prezentował się debiutant w PLK Marcin Wieluński, który wyprowadził zespół na prowadzenie. Torunianie poprawili obronę i zaczęło od razu wszystko wyglądać lepiej. Do przerwy Polski Cukier tracił tylko 4 punkty, choć Aaron Cel ani razu nie trafił do kosza, a Obie Trotter nie miał żadnej asysty na koncie.