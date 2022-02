Porozumienie w sprawie włączenia jednostki OSP Trzebcz Szlachecki do KSRG

- To kolejny, ale bardzo ważny krok do włączenia naszej OSP do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego - mówi Jarosław Kuzioła, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP. - W zasadzie to już teraz tylko zależy od komendanta wojewódzkiego, a finalnie komendanta głównego PSP, czy wejdziemy i kiedy to nastąpi. Prognozy są dobre, więc liczę, że może to się udać w tym półroczu. Jeżeli chodzi o starania, aby znaleźć się w tym gronie, to droga wcale nie jest łatwa. Trzeba spełnić szereg wymagań. Na szczęście, przez ostatnie lata w miarę możliwości finansowych wyposażaliśmy się w odpowiedni sprzęt, szkoliliśmy się na kursach, więc w zasadzie we wszystkich punktach przekraczamy wymagania z nadwyżką. Jestem niezmiernie dumny z moich strażaków, gdyż wszyscy w pocie czoła pracowaliśmy na tą pozycję w której obecnie się znajdujemy. Jesteśmy niezmiernie szczęśliwi i zadowoleni. Marzenia się spełniają, tylko trzeba im trochę pomóc poprzez nieustanne dążenie do wyznaczonego celu. Ciężka praca popłaca.