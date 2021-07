Posłowie i senatorowie z kujawsko-pomorskiego mówią jednym głosem: - Zaszczepmy się! Sami już dali przykład Małgorzata Wąsacz

W Kujawsko-Pomorskiem w sześciu gminach zaszczepionych jest ponad połowa mieszkańców. Liderem jest Radziejów - 55,2 proc. Mariusz Kapała

- Zaszczepienie się to przejaw odpowiedzialności za siebie i innych, a także jedyna droga, by powrócić do normalności - argumentują parlamentarzyści z regionu. Zdecydowana większość jest już zaszczepiona. Gorąco zachęcają do tego innych.