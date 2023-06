Posłowie PiS w Bydgoszczy: Nie zgodzimy się na przymusową relokację uchodźców

- Chcemy jednak przypomnieć, co mówiono nie tak dawno choćby na temat budowy zapory na granicy polsko-białoruskiej i w ogóle o problemie uchodźców - podkreślał Latos. - Warto powiedzieć sprawdzam, na przykład w formie referendum, czy prawda jest to, jak deklarowali przedstawiciele PO, że uważają, iż te przeszkodę należy rozebrać. Czy należy przyjmować te wszystkie osoby? Bo przypomnę, że tak mówiono. I jeszcze, że "później najwyżej będziemy ich sprawdzać, ale należy wszystkich ich przyjąć". Dlatego teraz zwracamy się przede wszystkim do lokalnych polityków PO, ale tez za ich pośrednictwem do Donalda Tuska, aby powiedział, jak to jest naprawdę.