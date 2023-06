PiS, Republikanie i Suwerenna Polska na konferencji w Bydgoszczy. "Jesteśmy atakowani przez Parlament Europejski"

W kontekście polityki na poziomie europejskim Stachowiak zaznaczył: - Jesteśmy agresywnie atakowani przez Parlament Europejski i Komisję Europejską, które stały się upolitycznionymi ciałami, zależnymi od polityki niemieckiej.

Nawiązał do dyskutowanych obecnie na unijnym poziomie rozwiązań związanych z projektem relokacji imigrantów i uchodźców.

- Wspólnie, jako ZP chcemy, by Polacy mogli się w referendum wypowiedzieć, czy chcemy być zmuszani do tego, by przyjmować imigrantów z Syrii, Iraku, Iranu, ludzi, którzy często uciekają ze swoich krajów, bo mają jakieś związki przestępcze. Zresztą, widzimy to po przestępczości, która jest w UE. Widzimy, jak te kraje się zmieniają. Ostatnio miałem okazję rozmawiać z Francuzem, który wyprowadził się z Paryża, bo tam już nie da się funkcjonować. Są rozbijane obozy, to wszystko powoduje, że - jak mówił ten mój znajomy - jego ukochane Champs Elysees, najpiękniejsza ulica świata, przestała istnieć - mówił Ireneusz Stachowiak.