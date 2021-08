Poszedł po złoto jak Korzeniowski! Dawid Tomala mistrzem olimpijskim na 50 km!

To z pewnością najmniej spodziewany medal z dotychczasowych dla Polski w Tokio, ale dlatego szczególnie cieszy. Dawid Tomala na ostatnich mistrzostwach świata był 32., do tej pory raz startował na igrzyskach i to na dystansie 20 km w Londynie. Na dystansie 50 km wystartował raptem trzeci raz: pierwszego nie ukończył, w drugim starcie wiosną zdobył mistrzostwo Polski, a teraz został mistrzem olimpijskim!

Tymczasem w piekielnym upale w Sapporo - bo tam rozgrywano chód - czuł się jak ryba w wodzie. Im było parniej na trasie (w połowie dystansu temperatura przekroczyła 30 stopi, choć chodziarze ruszyli do walki o 5.30), tym Polak wyglądał lepiej.

Od początku Tomala maszerował bardzo aktywnie. Próbował kilka razy oderwać się od czołowej grupki, aż wreszcie na 20 km przed metą narzucił takie tempo, którego żaden z rywali nie utrzymał.