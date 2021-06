Poważne urazy Zengoty i Bellego. Abramczyk Polonia Bydgoszcz mocno osłabiona. Jak długo?

Bellego ma złamany obojczyk . - To był fatalny dzień. Po raz kolejny złamałem lewy obojczyk - relacjonował w mediach społecznościowych. - Przykro mi z powodu sytuacji z Grzegorzem. To była trudna sytuacja, starałem się jak mogłem, żeby go ominąć, ale nie udało się. Życzę mu wszystkiego najlepszego. Ja też zrobię wszystko, by wrócić jak najszybciej, ale muszę czekać na potwierdzenie, że operacja nie będzie potrzebna - napisał żużlowiec.

- Dziękuję za wszystkie wiadomości i słowa wsparcia. Jesteście niesamowici, a taka ilość ciepłych słów dodaje otuchy i dodaje jeszcze więcej siły do walki o powrót do zdrowia - napisał. - A co do zdrowia... Mam złamane cztery żebra, do tego odma płucna. Noga (na szczęście!) jest cała. Jak się czuję? Bywało lepiej. Nie załamuję się. Będę walczyć o jak najszybszy powrót do pełni sił. Chce wrócić na tor by pomagać drużynie w walce o najwyższe cele. Byłem już na dobrej drodze. Zacząłem dogadywać się ze swoim sprzętem i wierzę, że po tej kontuzji nadal tak będzie. Teraz muszę dojść do siebie i wrócić do pełni sił, by za jakiś czas móc ponownie cieszyć z wygranych biegów i meczów. Obecnie jestem w szpitalu i czeka mnie przerwa w startach. Jak długa? Oby jak najkrótsza - dodał.