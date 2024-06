Z przekazanych informacji wynika, że w pierwszej kolejności ogniem zajął się podajnik do transportu zrębek drewna. Pożar rozprzestrzenił się na trzy taśmociągi - łącznie objął powierzchnię około 500 metrów kwadratowych. Po opanowaniu sytuacji pożarowej konieczna była rozbiórka części konstrukcji, by strażacy mogli dostać się do miejsc, które nie były dostępne z powodu szalejącego żywiołu. Działania straży pożarnej trwały około czterech godzin, do godz. 20.

W zdarzeniu nie było osób poszkodowanych. Nieznane są także przyczyny wybuchu pożaru - tych dochodził będzie zespół powołany przez zakład Mondi.