Pożegnanie wieloletniego prezesa koła pszczelarzy w Świeciu. "Przyciągnął do koła wielu młodych ludzi"

- Po pierwsze, zdrowie już nie pozwala. Po drugie, mam komu przekazać to wszystko – wyjaśnia Czesław Wejner. - Następca zostanie wybrany na początku 2023 roku, dlatego nie wiem jeszcze, kto nim będzie. Dla mnie jednak najważniejsze jest to, że są chętni i że będę miał komu przekazać to wszystko.

Na spotkanie pożegnalne, które odbyło się 7 grudnia (dzień św. Ambrożego, patrona pszczelarzy) w domu parafialnym przy Farze w Świeciu, prezes zaprosił darczyńców koła.

- Chciałem podziękować za wszystko co zrobili i prosić o więcej, żeby pomagali nowym władzom koła tak, jak do tej pory pomagali. Dzięki nim mamy tu dobre pole do rozwijania pszczelarstwa.