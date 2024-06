Serockie Świętojanki. Występy, konkursy i wiele przysmaków koła gospodyń wiejskich

Rodzice wystąpili w efektownych strojach.

- Zaprezentowali luźne adaptacje kilku bajek - wyjaśnia Irena Wsołek. - To przedstawienie zostało wystawione 1 czerwca dla dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Serocku i tak się podobało, że chcieliśmy, żeby pokazali je ponownie. To nie jest sztuka na raz, warto było pokazać ją szerszej publiczności. Cieszymy się, że rodzice się na to zgodzili.