Prasówka 24.06.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 23.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kibice na meczu Abramczyk Polonia Bydgoszcz - Wilki Krosno. Humory dopisywały! Mamy zdjęcia z trybun”?

Prasówka 24.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Kibice na meczu Abramczyk Polonia Bydgoszcz - Wilki Krosno. Humory dopisywały! Mamy zdjęcia z trybun Kolejne wysokie zwycięstwo na swoim torze zanotowała bydgoska drużyna. Kibice mieli powody do zadowolenia.

📢 Modne krótkie fryzury damskie na wiosnę i lato. Taka fryzura odmładza i jest łatwa do układania [24.06.2024] Modna fryzura potrafi odmienić twarz kobiety. Warto poeksperymentować i postawić na nowe trendy. Styliści przedstawiają najmodniejsze kobiece fryzury na wiosnę oraz nadchodzące lato 2024. Krótkie lub półdługie włosy to teraz hity w branży fryzjerskiej. Takie uczesania są bardzo kobiece, nie wymagają czasochłonnych zabiegów stylizacyjnych, a w dodatku sprawiają, ze twarz wygląda młodo i świeżo. Zobacz najmodniejsze fryzury damskie na wiosnę i lato 2024.

📢 Dni Brodnicy 2024. Tłumy na koncertach Patrycji Markowskiej i Ani Wyszkoni - zobaczcie zdjęcia W sobotę 22 czerwca w ramach Dni Brodnicy na Przedzamczu wystąpiła Patrycja Markowska oraz Ania Wyszkoni. Koncerty gwiazd ściągnęły tłumy. Zobaczcie zdjęcia.

Prasówka 24.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tak było na trybunach na meczu GKM Grudziądz - Falubaz Zielona Góra. Zobacz zdjęcia kibiców GKM Grudziądz wygrał z Falubazem Zielona Góra 47:43, ale nie zdobył punktu bonusowego. Losy spotkania ważyły się do ostatniego biegu, więc nie brakowało emocji. Zobacz jak było na trybunach.

📢 Trik na koperek - zrób to, a koperek będzie bujny i urośnie dwa razy szybciej [24.06.2024] Koperek, choć niepozorny, to prawdziwe bogactwo smaku, aromatu i wartościowych witamin. Koperek zawiera mnóstwo witaminy C, witaminy A, D oraz z grupy B (B1, B2, B6, B12), flawonoidy i kumaryny, niacynę i foliany, , a do tego wszystkie części koperku zawierają olejek eteryczny, m.in. karwon, felandren, limonen. Warto włączyć koperek do codziennej diety. Zastosuj ten trik, a wyhodujesz w domu pyszny, bujny koperek dwa razy szybciej, niż zwykle.

📢 Olga Fibak - tak żyje na co dzień. Kiedyś była żoną sławnego tenisisty Wojciecha Fibaka [24.06.2024] Wojciech Fibak, jeden z najlepszych polskich tenisistów w historii, miał dwie żony. Pierwszą była Ewa, drugą Olga Sieniawska-Fibak, młodsza od utytułowanego sportowca o 23 lata. Jak teraz żyje Olga Fibak, o tym piszemy niżej. 📢 Fryzury, które odejmą Ci lat - inspiracje, zdjęcia. Takie fryzury są idealne dla kobiet po 50 [24.06.2024] Zmiana fryzury to często nie łatwa decyzja. Niby chcemy coś zmienić w wyglądzie ale boimy się efektu i reakcji innych. Zanim zdecydujemy się na zmianę warto poszukać fryzury, która nam się spodoba, ale co ważniejsze będzie nam pasowała. Jeśli wybierzemy uczesanie, które nie pasuje do kształtu naszej głowy osiągniemy efekt odwrotny od zamierzonego, zamiast odjąć sobie lat i poprawić wygląd, dodamy i pogorszymy. Mamy dla Was kilka rad jak dobrze wybrać fryzurę. Zobaczcie.

📢 Bajkowy dom Roberta i Anny Lewandowskich - tak wygląda. Ich drewniany pałac na Mazurach [24.06.2024] To jeden z ulubionych domów Roberta i Anny Lewandowskich. Ogromna posiadłość, kawałek lasu, własna plaża i przede wszystkim drewniana rezydencja w Stanclewie na Mazurach - tutaj rodzina spędza czas podczas letnich wakacji. Tak Anna Lewandowska urządziła letni dom nad jeziorem.

📢 Józef Wojciechowski na zdjęciach z dawnych lat. Tak odmieniły milionera jego kobiety [24.06.2024] 76-letni dziś Józef Wojciechowski zmienił nieco na przestrzeni lat swój wygląd. Deweloper i były prezes Polonii Warszawa był dwukrotnie żonaty. Obecnie związany jest z młodszą o 48 lat Patrycją Tuchlińską. Jest ojcem sześciorga dzieci. Jeden z najbogatszych biznesmenów w Polsce nie zawsze tak wyglądał. Zobacz na zdjęciach, jak się zmienił. 📢 Śmiałe zdjęcia Anny Lewandowskiej. Żona Roberta Lewandowska tym razem niewiele ukryła [24.06.2024] Anna Lewandowska to jedna z najbardziej popularnych celebrytek w Polsce. Kiedyś sportsmenka, teraz żona najlepszego polskiego piłkarza, ale także aktywna businesswoman. Anna Lewandowska pokazała fanom swoje wysportowane ciało. Tak wygląda w bardzo skromnych kreacjach!

📢 Tomasz Lis z nową partnerką Moniką - tak mieszka i żyje na co dzień. Oto dom dziennikarza. Zobacz zdjęcia [24.06.2024] Życie prywatne Tomasza Lisa przez lata wzbudzało kontrowersje. Dziennikarz po latach odszedł od Kingi Rusin, po to by związać się z Hanną Lis - która była świadkową na jego pierwszym ślubie. Jednak małżeństwo z Hanną Lis również nie przetrwało. Teraz gwiazdor układa sobie życie u boku Moniki Urbańczyk. Oto jak mieszkają i żyją na co dzień. 📢 Dorota Gardias - sesja nago i w strojach kąpielowych. 43-latka oszałamia zdjęciami w internecie [24.06.2024] Dorota Gardias wzbudza podziw na Instagramie. Gwiazda, która dawniej pracowała jako modelka, może pochwalić się pięknym ciałem, które chętnie prezentuje na zdjęciach. Pogodynka TVN-u chętnie pozuje w strojach kąpielowych, a nawet zgodziła się na nagą sesję.

📢 Ulga dla seniorów 2024. Te panie 60 plus i ci panowie 65 plus nie muszą płacić podatku dochodowego [24.06.2024] Kobiety i mężczyźni, jeśli są w wieku emerytalnym, ale nie pobierają świadczenia od państwa, tylko nadal pracują - ich dochody są zwolnione z podatku dochodowego. Oto zasady ulgi dla seniorów.

📢 Wazony PRL - kryształowe, porcelanowe, z kolorowego szkła [ceny 2024, zdjęcia]. Takie są rozchwytywane przez kolekcjonerów [24.06.2024] Obiektem pożądania przez kolekcjonerów są obecnie przedmioty z PRL-u. W tych czasach wyprodukowano wiele kryształów, naczyń z porcelany i kolorowego szkła. Szczególnie wazony cieszą się dziś dużym zainteresowaniem. Niektóre to kolekcjonerskie perełki. Warto poszperać w piwnicy, szafach, na strychu. Unikaty z kryształu, także tego kolorowego oraz porcelany, można w 2024 roku sprzedać i dobrze na nich zarobić. Zobacz zdjęcia i ceny wazonów z PRL poszukiwanych przez kolekcjonerów staroci. Takich teraz na sklepowych półkach nie znajdziesz!

📢 Hortensje będą obsypane kwiatami - trik na obfite kwitnienie. Podlej tym hortensje raz na tydzień! [24.06.2024] Hortensje to niezwykle ozdobne i atrakcyjne kwiaty ogrodowe. Świetnie się sprawdzą również jako kwiaty na balkon, posadzone w skrzynkach czy donicach będą jego niekwestionowaną ozdobą. Hortensje zachwycają wielobarwnymi, mocnymi kwiatami. Pięknie pachną i w dodatku nie są bardzo wymagające, jeśli chodzi o uprawę. Hortensje, by bujnie kwitły, wymagają odpowiedniego nawożenia. Zobacz przepis na skuteczny domowy nawóz do hortensji - podlej nim kwiaty, a efekt cię zachwyci! 📢 Zapomnij o pastelach. Takie paznokcie będą hitem na lato 2024 - nowe wzory i kolory [24.06.2024] Wielkimi krokami do mody i urody wkracza lato. Coraz chętniej stawiamy na jasne stylizacje i kwiatowe wzory - również na paznokciach. Wśród modnych paznokci na lato dominują pastele. W tym roku trend ten może się zmienić. Oto hit w manicure na czerwiec i lipiec 2024. Zobacz nowe wzory i kolory.

📢 Duże zmiany w Kodeksie Pracy 2024. Staż pracy po nowemu i krótszy czas pracy? Jest decyzja rządu! [24.06.2024] Rewolucyjne zmiany w Kodeksie Pracy coraz bliżej. Staż pracy ma być obliczany w nowy sposób, wielu pracowników czeka również na decyzje dotyczące krótszego czasu pracy. Jakie zmiany szykują się dla pracodawców i pracowników? Sprawdź, jakie zmiany w Kodeksie pracy planuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

📢 Tak dziś wygląda Grażyna Torbicka. Właśnie skończyła 65 lat - zobaczcie zdjęcia! [24.06.2024] Grażyna Torbicka to niezwykle popularna i lubiana polska dziennikarka, konferansjerka i prezenterka telewizyjna. Specjalizuje się w tematyce filmowej. Świetnie czuje się jako prowadząca duże gale i festiwale. Niedawno skończyła 65 lat. Zobaczcie, jak zmieniła się przez ostatnie lata. Tak wygląda dziś Grażyna Torbicka, z domu Loska.

📢 Pelargonia nie kwitnie i gubi kwiaty? Dodaj to warzywo do doniczki, a pelargonia obsypie się kwiatami [24.06.2024] Pelargonie swój triumf święciły w czasach PRL-u, jednak od kilku lat znów stały się bardzo modne. Pelargonie są ładne, mają wielobarwne kwiaty, bardzo długo kwitną - bo od czerwca aż do września, a do tego są dość odporne na niesprzyjające warunki pogodowe. Jednak zdarza się, że pelargonie przestają kwitnąć, nie mają nowych kwiatów, a stare odpadają. Wyjaśniamy, dlaczego tak się dzieje i jak temu zaradzić. Wypróbuj ten trik z popularnym warzywem, a twój balkon zniknie pod kwiatami pelargonii. 📢 Dzięki temu trikowi pomidor obrodzi. Podlej tym nawozem krzaki pomidora, a będziesz mieć mnóstwo pomidorów [24.06.2024] Pomidor to smaczne i bardzo zdrowe warzywo. To wielka satysfakcja móc zjeść pomidorki, które sami wyhodowaliśmy w swoim ogródku czy na balkonie. Pomidory, by dobrze rosły i miały dużo owoców, trzeba regularnie podlewać i nawozić. Mamy prosty trik, który sprawi, że pomidory będą lepiej wchłaniać składniki mineralne, a dzięki temu krzaczki będą się uginać od pomidorów.

📢 Synowie Joanny Przetakiewicz, dawnej partnerki Jana Kulczyka. Tak wyglądają Aleksander, Filip i Jakub Przetakiewiczowie [24.06.2024] Joanna Przetakiewicz, założycielka marki La Mania, dawna partnerka najbogatszego Polaka Jana Kulczyka, dziś żona Rinke Rooyensa, jest nie tylko znaną bizneswoman, ale także dumą matką Aleksandra, Filipa i Jakuba. Dorośli synowie są owocem jej związku z lat młodości. Milionerka utrzymuje z nimi bliskie kontakty, synowie wspierają mamę w działaniach biznesowych. Zobaczcie piękne zdjęcia Joanny Przetakiewicz-Rooyens oraz Aleksandra, Filipa i Jakuba Przetakiewiczów. Pokazujemy je w naszej galerii.

📢 Petunia bujnie rozkwitnie - oto trik na mnóstwo kwiatów. Użyj tej przyprawy jako nawozu do petunii [24.06.2024] Petunie to piękne kwiaty, bardzo popularne w ogródkach i na balkonach w polskich domach. Petunie mają delikatne kwiaty w kształcie kielicha, w wielu barwach: białe, żółte, różowe, bordowe, fioletowe. Zadbane petunie są prawdziwą ozdobą okien i balkonów. Co jednak, gdy marnieją i gubią kwiaty? Jest na to rada. Koniecznie wypróbuj ten prosty nawóz domowy. Zrobisz go w kilka chwil z popularnej przyprawy, którą na pewno masz w kuchennej szafce.

📢 Modne paznokcie na lato - zobacz pomysły i wzory w kolorze Peach Fuzz. To najmodniejszy manicure w 2024 roku [24.06.2024] Modne paznokcie na lato - pomysły, wzory, inspiracje. Mamy propozycje modnego manicure na wakacje 2024. Co będzie modne w stylizacji paznokci? Lato to czas eksplozji barw, jednak wciąż dominują naturalne paznokcie, minimalistyczny i elegancki manicure. Trendy na lato to manicure w kolorze Peach Fuzz - ten kolor roku Pantone to bardzo delikatny, brzoskwiniowy, pastelowy odcień. Sprawdź, jak się prezentuje się Peach Fuzz na paznokciach. Zobacz najmodniejsze paznokcie na lato - takie pomysły na maj mają stylistki paznokci i salony kosmetyczne. 📢 Tyle płacą w 2024 roku za sanatoria pacjenci, NFZ i ZUS. Mamy dokładne wyliczenia. Państwowe dopłaty robią wrażenie [24.06.2024] Mieszkańcy regionu chętnie jadą podreperować zdrowie do sanatorium. Pani Anna z Inowrocławia niedawno wróciła: - Denerwuje mnie jak komercyjni pacjenci komentują, że oni płacą, więc mają lepsze warunki, a my to niby jeździmy za darmo?

📢 Natalia Niemen i jej córka Danusia - zdjęcia. Tak wygląda piękna miłość artystki do swojego dziecka [24.06.2024] Natalia Niemen, owoc związku legendarnego artysty Czesława Niemena i modelki Małgorzaty Niemen, jest mamą dorosłych synów i córeczki Danusi, która cierpi na nieuleczalną chorobę. Wokalistka nieczęsto mówi o swoim prywatnym życiu, jednak jest jeden, wyjątkowy dzień, gdy czyni wyjątek. To Dzień Chorób Rzadkich. A taka właśnie choroba dotknęła jej najmłodsze dziecko. Wokalistka podkreśla, że wspiera wszystkie rodziny dotknięte wyzwaniem choroby rzadkiej. "Łączymy się" - apeluje i podnosi świadomość różnorodności. Uczy, abyśmy tę różnorodność akceptowali i kochali. Oto Natalia Niemen i jej córka Danusia. Tak wygląda piękna miłość artystki, córki Czesława Niemena i Małgorzaty Niemen, do swojego dziecka. Zdjęcia pokazujemy w naszej galerii.

📢 Ta fryzura będzie najmodniejsza latem 2024 roku. Szybkie i modne upięcia włosów [24.06.2024] Włosy długie i półdługie w sezonie letnim często staramy się upiąć, aby nie przeszkadzały, ale przede wszystkim było chłodniej. Tradycyjny kucyk, czy szybki luźny warkocz to tylko niektóre z propozycji. Przygotowaliśmy dla Was kilka szybkich i modnych upięć, które będą popularne latem 2024 roku. Zobaczcie kilka inspiracji.

📢 Tyle będziemy płacić za prąd od 1 lipca 2024 roku. Oto najnowsze stawki [24.06.2024] Od 1 lipca 2024 roku przestaje obowiązywać tarcza, która pozwalała na zamrożenie naszych rachunków za prąd. Jeśli zmieściliśmy się w limicie ustalonym przez rząd korzystaliśmy z niższych cen za energię elektryczną. Wraz z końcem czerwca tarcza ta przestaje obowiązywać. Co będzie dalej? Ile teraz będziemy płacić za energię elektryczną? Sprawdźcie. 📢 Tak wyglądały żłobki i przedszkola w czasach PRL. Oto, jak opiekowano się dziećmi pół wieku temu [24.06.2024] Tak wyglądały żłobki i przedszkola w czasach PRL. Placówki te cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Jak wyglądały? W jakich warunkach i w jaki sposób opiekowano się dziećmi w czasach PRL? Zapraszamy w niezwykłą podróż w czasie. Zobacz teraz w naszej galerii, jak dawniej wyglądały żłobki i przedszkola.

📢 Iga Świątek - tak mieszka i żyje na co dzień mistrzyni Rolanda Garrosa. O czarnym kocie, ukulele i ulubionym serialu [24.06.2024] Tak mieszka i żyje na co dzień Iga Świątek, najlepsza tenisistka świata. W sobotę czerwca już po raz czwarty w karierze wygrała wielkoszlemowy turniej w Paryżu na kortach Rolanda Garrosa. Czy Iga Świątek ma chłopaka? Co studiuje Iga Świątek? Co polska tenisistka robi w wolnym czasie? Poznajcie lepiej naszą najlepszą tenisistkę świata. Taka jest Iga Świątek prywatnie!

📢 Zmiany w tabeli waloryzacji emerytur ZUS 2025 po decyzji rządu. Mamy wyliczenia zysku na rękę! [24.06.2024] W związku z malejącą inflacją, drugiej waloryzacji emerytur w 2024 roku raczej nie będzie. Nadchodzące zmiany w waloryzacji rent i emerytur oznaczają koniec okresu dużych wzrostów świadczeń dla seniorów. Ministerstwo Finansów przedstawiło prognozy, które mogą zmniejszyć oczekiwania wielu emerytów przyzwyczajonych do regularnych, często dwucyfrowych podwyżek.

📢 Poszukiwana biżuteria PRL - ceny, zdjęcia unikatów. Tyle są dziś warte stare kolczyki, pierścionki, naszyjniki, bransoletki [24.06.2024] Stare pierścionki, kolczyki, naszyjniki, bransoletki z czasów PRL cieszą się dziś popularnością. Zachowałaś jeszcze takie po babci? Nie wyrzucaj, bo dziś możesz na takiej biżuterii zarobić. Za niektóre perełki miłośnicy stylu vintage i retro są w stanie zapłacić fortunę. Sprawdź, jakie są aktualne ceny biżuterii PRL. Zobacz zdjęcia. 📢 Pippi Langstrump - tak dziś wygląda. Inger Nilsson ma już 65 lat, zobaczcie zdjęcia! [24.06.2024] Inger Nilsson to szwedzka aktorka, której międzynarodową sławę przyniosła tytułowa rola w serii filmów opowiadających o przygodach Pippi Langstrump. Ta małą, rudowłosą, uśmiechniętą od ucha do ucha dziewczynkę kochał swego czasu cały świat. Jak dziś wygląda Inger Nilsson, która kilkadziesiąt lat temu grała Pippi Langstrump? Zajrzyjcie do naszej galerii.

📢 Córka Lucy z "Rancza" - tak wygląda dziś Miłosława Borcuch, dziecko Ilony Ostrowskiej i Jacka Borcucha [24.06.2024] Ilona Ostrowska to polska aktorka, której wielką sławę i rozpoznawalność przyniosła rola Lucy w serialu "Ranczo". Jacek Borcuch jest aktorem i reżyserem. Para w latach 2004 -2012 była małżeństwem. Mają córkę Miłosławę. To już 18-letnia dziewczyna. Zobaczcie, jak dziś wygląda.

📢 Dom pod Warszawą Edyty Herbuś i Piotra Bukowieckiego - zdjęcia. Zamieszkają w dawnej bibliotece [24.06.2024] 43-letnia tancerka, choreografka, aktorka i prezenterka Edyta Herbuś od siedmiu lat jest w szczęśliwym związku z 44-letnim producentem filmowym Piotrem Bukowieckim. Wychowuję jego trojkę dzieci, mają dwa psy, a obecnie budują dom. Para zamieszka w budynku, gdzie dawniej była biblioteka - To moje miejsce na ziemi - podkreśla gwiazda. Zobacz na zdjęciach, jak tam wygląda.

📢 Anna Jantar skończyłaby teraz 74 lata. Tak wyglądała piosenkarka przed ostatnim lotem do domu [24.06.2024] W 1980 roku w katastrofie lotniczej na Okęciu zginęła Anna Jantar - jedna z najważniejszych, polskich piosenkarek. Minęły 44 lata od tego tragicznego wydarzenia. Jej córka, Natalia Kukulska, która miała wówczas 4 lata i jak mama jest dziś piosenkarką, dopiero niedawno odważyła się pojechać na miejsce katastrofy. Gdyby Anna Jantar żyła, w czerwcu 2024 roku obchodziłaby swoje 74. urodziny. Tak wyglądała Anna Jantar u szczytu swojej artystycznej kariery i tuż przed ostatnim wylotem z USA do domu. Zdjęcia pokazujemy w naszej galerii.

📢 Kryształy PRL z lat 70. i 80. poszukiwane przez kolekcjonerów - ceny unikatów. Tyle w 2024 roku trzeba za nie zapłacić [24.06.2024] Naczynia i dekoracje z kryształu w PRL-u królowały w każdym domu. 20 lat temu trafiły głęboko do kartonów, piwnic i na strychy. Wtedy uznane za kiczowate, dziś przeżywają renesans. Aktualne ceny sugerują, że za sprawą ich sprzedaży, można się całkiem nieźle wzbogacić. Warto poszperać w starociach i odkopać te "skarby" poszukiwane przez kolekcjonerów. Zobacz zdjęcia i przykładowe ceny.

📢 Monika Ordowska - odważne zdjęcia 35-latki. Modelka przeszła dużą metamorfozę. Tak luksusowo żyje z mężem miliarderem [24.06.2024] Po skandalu obyczajowym z aktorem Piotrem Zeltem, dziś Monika Ordowska jest żoną amerykańskiego miliardera. Wychowuje 11-letnią córkę Amelkę. Po kilkunastu latach modelka nie przypomina dawnej siebie. 35-latka przeszła dużą metamorfozę. W sieci zamieszcza pikantne zdjęcia i chwali się luksusowym życiem. Zobacz, jak dziś wygląda i żyje atrakcyjna influencerka Monika (Ordowska) Rudeen. 📢 Tak luksusowo mieszkają Patrycja Tuchlińska i Józef Wojciechowski - zdjęcia. Aurora to siódme dziecko milionera [24.06.2024] 77-letni Józef Wojciechowski i jego o 50 lat młodsza ukochana Patrycja Tuchlińska doczekali się drugiego dziecka. Dziewczynka Aurora i jej starszy brat Augustyn mieszkają z rodzicami w podwarszawskiej willi nad Jeziorem Zegrzyńskim. Luksusowa posiadłość milionera to nie tylko dom, ale też basem, korty tenisowe, ptaszarnia i egzotyczne palmy. Zobacz na zdjęciach, jak mieszka szef JW Construction z rodziną. Żyją jak w bajce!

📢 Syn Andrzeja Rosiewicza - tak wygląda Jędrzej Rosiewicz. Wiemy, czym się zajmuje [24.06.2024] Andrzej Rosiewicz to polski piosenkarz, który szczególnie popularny był w latach 80. XX wieku. Któż nie zna jego największych hitów, takich jak: "Chłopcy radarowcy", "Czterdzieści lat minęło..." czy "Najwięcej witaminy"? Andrzej Rosiewicz ma troje dzieci. Jednym z nich jest Jędrzej Rosiewicz. Zobaczcie, jak wygląda i czym zajmuje się syn Andrzeja Rosiewicza.

📢 Tak wygląda syn Artura Barcisia, Norka z "Miodowych Lat". Franciszek ma już 35 lat [24.06.2024] Uwielbiany przez miliony telewidzów Artur Barciś, znany choćby z kultowych seriali "Miodowe lata" i "Ranczo", to prywatnie ojciec Franciszka Barcisia, dziś dorosłego mężczyzny, który ma swoją rodzinę. Choć jedyny syn doskonałego aktora nie wybrał artystycznej kariery, otarł się jednak o pracę na planie, grając epizodyczne role. Zobaczcie, jak wyglądał kiedyś, a jaki jest teraz syn Artura Barcisia. Oto Franciszek Barciś na zdjęciach sprzed lat i obecnie.

📢 Porcelana PRL z lat 70. i 80. poszukiwana przez kolekcjonerów - ceny unikatów. Tyle w 2024 roku trzeba za nią zapłacić [24.06.2024] Porcelanowe naczynia i dekoracje w czasach PRL-u królowały w każdym domu. 20 lat temu trafiły jednak głęboko do kartonów, piwnic i na strychy. Wtedy uznane za kiczowate, dziś przeżywają renesans. Aktualne ceny sugerują, że za sprawą ich sprzedaży, można się całkiem nieźle wzbogacić. Warto poszperać w starociach i odkopać te "skarby" poszukiwane przez kolekcjonerów. Zobacz zdjęcia i przykładowe ceny peerelowskiej porcelany. 📢 Pelargonia pokryje cały balkon aż do późnej jesieni. Oto domowa odżywka - zapłacisz mniej niż 5 złotych [24.06.2024] Pelargonie nazywane są królowymi balkonów! Odpowiednio pielęgnowane bujnie kwitną wypełniając przestrzeń kolorami i intensywnymi zapachami. Aby cieszyć się pelargoniami aż do późnej jesieni, należy dostarczyć im odpowiednich składników odżywczych. Niezawodne w tym zakresie są produkty, które znajdziemy we własnej kuchni. Zobacz, jak przygotować domowy nawóz do pelargonii, który zapewni jej właściwe warunki wzrostu.

📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Filip Chajzer. Willa należy do jego ojca Zygmunta Chajzera [24.06.2024] Filip Chajzer nie zwalnia tempa. Popularny dziennikarz i prezenter telewizyjny ostatnio odnalazł się w branży gastronomicznej. W mediach społecznościowych promuje swoją niedawno otwartą budkę z kebabem. A co słychać u niego prywatnie? Okazuje się, że od dłuższego czasu mieszka w willi na warszawskiej Sadybie. Jak donoszą media, dom należy do jego ojca - Zygmunta Chajzera. Zobacz niesamowite wnętrza.

📢 Tak wygląda dziś żona Andrzeja Rosiewicza. Iwona Rosiewicz jest młodsza od męża o 25 lat! [24.06.2024] Andrzej Rosiewicz to postać, która od dekad znajduje się w czołówce polskiej sceny muzycznej. Znany z takich przebojów jak "Chłopcy radarowcy" i "Czterdzieści lat minęło...", cieszy się niesłabnącą popularnością. Artysta jest dumnym ojcem trójki dzieci i mężem Iwony, która jest od niego młodsza o 25 lat. Para pobrała się, gdy Andrzej miał 53 lata. Zobaczmy, jak dziś wygląda żona Andrzeja Rosiewicza.

📢 Tak wygląda teraz Joanna Koroniewska. Internauci krytykują, że wygląda staro - aktorka odpowiada hejterom [24.06.2024] Joanna Koroniewska to znana polska aktorka i prezenterka telewizyjna, żona Macieja Dowbora - prezentera telewizyjnego. Przez ponad dekadę grała Małgosię, córkę Lucjana i Barbary w serialu "M jak miłość". Joanna Koroniewska ujawniła, jakie komentarze odnośnie swojego wyglądu dostaje od internautów - wytykają jej, że wygląda staro i brzydko. Aktorka dosadnie odpowiedziała hejterom - zobacz więcej! 📢 Trik Pani Patrycji na niekwitnący skrzydłokwiat. Zaleca dodanie tego do doniczki raz w tygodniu [24.06.2024] Pani Patrycja radzi, że jeśli Twój skrzydłokwiat nie kwitnie, warto przyjrzeć się warunkom, w jakich jest uprawiany. Skrzydłokwiaty to rośliny, które potrzebują odpowiedniej wilgotności podłoża oraz odpowiedniego oświetlenia. Zbyt intensywne nasłonecznienie lub przesuszenie gleby mogą spowodować, że roślina przestanie kwitnąć. Skrzydłokwiaty najlepiej czują się w miejscach o rozproszonym świetle, a ich podłoże powinno być zawsze lekko wilgotne, ale nie mokre.

📢 Paweł Staliński, przystojny syn Doroty Stalińskiej, odnalazł szczęście u boku pięknej tancerki. Tak teraz żyją [24.06.2024] Paweł Staliński, syn popularnej aktorki Doroty Stalińskiej, miał swoje pięć minut sławy w 2010 roku, kiedy wziął udział w telewizyjnym show "Taniec z gwiazdami". Tamte wydarzenia zaważyły na jego dalszej karierze i życiu prywatnym. Poznał miłość życia, a wszystko dzięki wspólnej pasji do tańca. Zobacz, jak teraz żyje Paweł Staliński i jego ukochana Paulina Janicka. Parę pokazujemy na zdjęciach w naszej galerii.

📢 Przy tych schorzeniach nie można jeść borówek amerykańskich. Oto kiedy mogą zaszkodzić [24.06.2024] Borówka amerykańska to źródło witaminy C, dlatego warto sięgać po nie w sezonie letnim, ale nie tylko. To owoce o niskiej kaloryczności i dużej zawartości składników odżywczych. Regularne jedzenie borówek ma dobry wpływ na nasze zdrowie. Niestety nie każdy powinien po nie sięgać. Zobaczcie, kiedy nie powinniśmy jeść borówek amerykańskich.

📢 Modne wnętrza od Krzysztofa Mirucia - kuchnie, salony, sypialnie, łazienki. Zobacz najnowsze zdjęcia [24.06.2024] Urządzenie mieszkania to spore wyzwanie, bo wnętrza robimy na lata, ze względu na wysokie koszty remontów i zakupu wyposażenia. Mieszkanie musi być nie tylko ładne, ale też praktyczne, funkcjonalne i wygodne. Zobacz inspiracje na urządzenie wnętrz w 2024 roku. Realizacje zrobił znany projektant Krzysztof Miruć 📢 Ten bob jest idealny dla kobiet po 50 - zdjęcia i inspiracje na lato. Ta fryzura odejmie lat [24.06.2024] Bob to fryzura, która niezmiennie zachwyca swoją elegancją i prostotą. Jest to wybór wielu kobiet na całym świecie, nie tylko ze względu na atrakcyjny wygląd, ale również przez możliwość dopasowania do różnych typów urody. Zobaczcie, jakiego boba wybrać dla kobiet dojrzałych. Oto najlepsze uczesanie dla kobiet po 50.

📢 Tak mieszka Roxie Węgiel ze swoim mężem Kevinem. Oto dom świeżo upieczonego małżeństwa [24.06.2024] Roksana Węgiel wiosną 2024 roku wzięła ślub z Kevinem Mglejem. Ich związek od początku wzbudzał wiele kontrowersji z powodu dużej różnicy wieku. Para mieszka w luksusowym, 100-metrowym apartamencie we Warszawie. Oto zdjęcia wnętrz. 📢 Oto horoskop majów na 2024 i nie tylko. Taki według ich wierzeń jest twój kamień szczęścia [24.06.2024] Poznaj pradawne tajemnice ludu Majów! Dowiedz się co twoja data urodzenia mówi o tobie, jaki minerał jest ci przypisany i co cię czeka w przyszłości.

📢 Podlewaj tą miksturą zamiokulkasa, a wypuści mnóstwo nowych liści. Trik na bujny rozrost zamiokulkasa [24.06.2024] Zamiokulkas to piękna, ozdobna roślina domowa. Zwykle uprawa zamiokulkasa jest dość łatwa, nawet dla osób, które nie mają ręki do kwiatów, jednak zdarza się, że liście zamiokulkasa żółkną, brązowieją, a nowe nie wyrastają. W takiej sytuacji trzeba odpowiednio zadbać o roślinę, by znów odżyła i wypuściła nowe liście. Ten domowy nawóz sprawi, że twój zamiokulkas będzie bujny i wypuści nowe liście i młode, zielone pędy. Zobacz sprawdzony przepis na tani domowy nawóz do zamiokulkasa.

📢 Córka Kasi Kowalskiej - tak dziś wygląda Ola Kowalska. To już 27-letnia kobieta. Zobaczcie zdjęcia! [24.06.2024] Kasia Kowalska to popularna polska piosenkarka, której największe hity śpiewa cała Polska. Któż bowiem nie zna takich piosenek jak: "Coś optymistycznego", "Wyznanie", "Jak rzecz", "Oto ja", "A to, co mam…" czy "Kto może to dać". Kasia Kowalska ma dwoje dzieci. Jej jedyna córka ma już 27 lat. Zobaczcie, jak dziś wygląda Ola Kowalska, córka Kasi Kowalskiej. 📢 Nowa lista lektur szkolnych 2024. Wiemy, co z "Panem Tadeuszem", "Chłopami" i "Potopem" [24.06.2024] Do końca czerwca opublikowana zostanie nowa podstawa programowa z listą lektur - powiedziała ministra edukacji Barbara Nowacka. Zaznaczyła, że "Chłopi" i "Potop" pozostaną na liście, ale czytani będą we fragmentach, a z listy znikną dzieła Jarosława Rymkiewicza i Jacka Dukaja.

📢 Oto mąż Weroniki Książkiewicz. "Jestem po dwóch ślubach" - tak wygląda Heskel Nathaniel, 62-letni deweloper z Izraela [24.06.2024] Weronika Książkiewicz to aktorka uwielbiana przez wielu Polaków. Zachwyca swoim talentem i oryginalną urodą, którą zawdzięcza swojemu pochodzeniu. 43-letnia Weronika Książkiewicz rzadko opowiada o życiu prywatnym, jednak ostatnio wyznała, że jest mężatką. Mąż Weroniki Książkiewicz jest starszy od niej o 19 lat. Kim jest? Zobacz! 📢 Ten owoc to ratunek dla petunii. Po tym nawozie twoje petunie będą bujnie kwitły [24.06.2024] Petunie to jedne z piękniejszych kwiatów balkonowych. Są kolorowe, pięknie pachną, a do tego są dość łatwe w pielęgnacji. Petunie to prawdziwa ozdoba zarówno balkonu, jaki i ogródka. Chcesz mieć balkon pełen pięknych, kolorowych i pachnących kwiatów? Podlewaj swoje petunie regularnie tym nawozem, a szybko zauważysz efekty - kwiatów będzie mnóstwo.

📢 Powitanie lata w Ośrodku Wypoczynkowym "Delfin" w Białym Borze pod Grudziądzem. Mamy zdjęcia i wideo Wiele atrakcji towarzyszyło festynowi rodzinnemu z okazji powitania lata i wakacji w ośrodku wypoczynkowym "Delfin" w Białym Borze na terenie gminy Grudziądz. Niestety, nie wszystko zostało jeszcze dopięte na ostatni guzik... 📢 Bitwa Regionów 2024 na zamku w Golubiu-Dobrzyniu. Zobacz zdjęcia z kulinarnego konkursu Golub-Dobrzyń znalazł się na liście 8 miejscowości w województwie kujawsko-pomorskim, w których organizowane są wydarzenia regionalne w ramach I etapu konkursu konkursu kulinarnego Bitwa Regionów dla Kół Gospodyń Wiejskich. Imprezę zorganizowano w niedziele 23 czerwca na zamku w Golubiu-Dobrzyniu. Rywalizowały koła z powiatu golubsko-dobrzyńskiego, toruńskiego i wąbrzeskiego.

📢 "Bitwa Regionów 2024" pod Grudziądzem. Koła Gospodyń Wiejskich przygotowały pyszne potrawy. Wyniki, zdjęcia, wideo To było kolejne starcie! Podniebienia jurorów najbardziej zachwyciły kociewskie refkacze z gulaszem i zasmażaną kapustą przygotowane przez Koło Gospodyń Wiejskich w Kruszach (powiat świecki) "Kruszewianki". To danie zwyciężyło w "Bitwie Regionów 2024" rozegranej w gminie Grudziądz.

📢 Akcja ratunkowa na Zalewie Koronowskim. Służby postawione zostały na równe nogi Silny, porywisty wiatr porwał dmuchany zamek przycumowany do prywatnego pomostu w Pieczyskach. Interweniowały służby ratunkowe. Na szczęście nie było poszkodowanych. 📢 Zośka ze "Znachora" zdobyła serca widzów. Tak mieszka i żyje na co dzień Anna Szymańczyk Annę Szymańczyk pokochali Polacy za rolę Zośki w nowym "Znachorze" w reżyserii Michała Gazdy. Choć postać nie pojawiła się w ekranizacji z 1982 roku, to szybko zaskarbiła sobie sympatię widzów swoją charyzmą i naturalnością. Filmowa "Zośka, czyli Anna Szymańczyk, kocha naturę i wieś. Sprawdź, jak mieszka i żyje na co dzień. 📢 Limity wypłat gotówki z bankomatów w 2024 roku. Mamy dane z PKO BP, mBank czy Millennium W 2024 roku nadal korzystamy mimo rosnącej popularności płatności bezgotówkowych. Znajomość limitów wypłat z bankomatów oraz ograniczeń dotyczących płatności gotówką może okazać się przydatna w codziennym życiu. Jakie są maksymalne i minimalne kwoty, które można wypłacić z bankomatów popularnych banków? Zobaczcie!

📢 Wilfredo Leon - zdjęcia jego żony i dzieci. Oto wnętrza domu gwiazdy polskiej siatkówki Wilfredo Leon to słynny siatkarz z kubańskimi korzeniami, który od 2019 roku gra na pozycji przyjmującego w reprezentacji Polski w piłce siatkowej. Jeden z najlepszych siatkarzy świata od lat związany jest z Toruniem. Zobaczcie, jak mieszka Leon wraz z żoną Małgorzatą i dziećmi.

📢 Oto horoskop anielski na rok 2024. Sprawdź, czy twój Anioł Stróż nad tobą czuwa Chcesz wiedzieć, czy uda ci się zrealizować Twoje plany na drugą połowę roku? Sprawdź najnowszy horoskop i dowiedz się, czy Anioły będą nad tobą czuwać! 📢 Kamila Baar z serialu "Kamerdyner" na prywatnych zdjęciach. Fani bez ogródek: "Cudowna!" Kamila Baar to polska aktorka, która w serialu "Kamerdyner" w TVP 1 gra Angelę von Krauss. Urodziła się w Człuchowie, a dzieciństwo spędziła w Poznaniu i Tychach. Jest absolwentką Akademii Teatralnej w Warszawie. Pamiętamy ją z ról w takich filmach jak między innymi "Niania w wielkim mieście", "Na dobre i na złe" czy "Vinci". Zobaczcie, jak Kamila Baar z "Kamderdynera" wygląda na prywatnych zdjęciach.

📢 20 lat Jutrzenki! Oto, jakie słodkości są produkowane w Bydgoszczy - zobaczcie szczegóły Grupa Colian świętuje jubileusz 20-lecia włączenia bydgoskiej Jutrzenki – zakładu z długoletnią tradycją cukierniczą w produkcji ciastek, wafli i żelków – w struktury organizacji. Decyzja ta zapoczątkowała rozwój firmy w segmencie słodyczy i na przestrzeni lat przyniosła ponad ośmiokrotny wzrost przychodów. Obecnie Grupa Colian zatrudnia 2500 osób, posiada 12 silnych marek, prężnie rozwija się i planuje ekspansję na rynki zagraniczne. 📢 Tak wyglądało otwarcie sezonu na plaży w Grucie pod Grudziądzem. Były prawdziwe tłumy! Zobacz zdjęcia Na plaży nad jeziorem w Grucie oficjalnie otwarto sezon wakacyjny. Zorganizowano tam rodzinny festyn, podczas którego czekało mnóstwo atrakcji, nie tylko dla najmłodszych. 📢 [XI Bieg Trzech Plaż 2024. Dookoła jeziora w Grudziądzu pobiegło 300 biegaczy. Mamy zdjęcia i wyniki ](https://pomorska.pl/xi-bieg-trzech-plaz-2024-dookola-jeziora-w-grudziadzu-pobieglo-300-biegaczy-mamy-zdjecia-i-wyniki/ar/c2p2-26479421)

Z plaży miejskiej MORiW dookoła Jeziora Rudnickiego Wielkiego w Grudziądzu, mijając trzy plaże po raz jedenasty pobiegło dziś około 300 uczestniczek i uczestników.

📢 Kolejny zlot zabytkowych autobusów w Bydgoszczy za nami. Zobaczcie zdjęcia W Bydgoszczy w sobotę (22.06) odbył się kolejny zlot zabytkowych autobusów organizowany przez Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Transportu Publicznego w Bydgoszczy. Podczas trwającej osiem godzin imprezy można przejechać się dawnymi autobusami komunikacji miejskiej. 📢 Fordon, młodszy brat Bydgoszczy, kończy 600 lat. Weekend godny jubilata - zdjęcia "600 lat na wyciągnięcie ręki - Bydgoszcz - Fordon" to wyjątkowy cykl imprez, które w największej bydgoskiej dzielnicy odbywają się od piątku do niedzieli. Tłumy nie tylko w Starym Fordonie, gdzie jest najwięcej wydarzeń, to dowód na to, że ta część Bydgoszczy ma wielki potencjał. 📢 Tak było na Otwarciu XVI Zlotu i Wystawy Starych Ciągników na zamku w Golubiu-Dobrzyniu. Zobacz zdjęcia W sobotę 22 czerwca na zamek w Golubiu-Dobrzyniu zjechały unikatowe ciągniki z całego kraju. Po raz XVI zorganizowano Zlot i Wystawę Ciągników i Starych Maszyn Rolniczych. Pojazdy można będzie oglądać także w niedzielę 23 czerwca.

📢 Sześć szkół na Kujawach i Pomorzu zostanie zamkniętych od września. Uczyło się w nich bardzo mało uczniów W nowym roku szkolnym 2024/2025 z edukacyjnej mapy województwa kujawsko-pomorskiego zniknie sześć szkół. Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy wydało już zgodę na ich zamknięcie. Powód? - bardzo mała liczba uczniów. 📢 Metamorphosis Fashion Show 2024 z Dorotą Gardias w Grudziądzu. Mamy zdjęcia Kolekcje dziewięciorga projektantów mody obejrzeliśmy podczas Metamorphosis Fashion Show 2024. Imprezę poprowadzili Dorota Gardias i Przemysław Talkowski. Wydarzenie promowało badania profilaktyczne piersi, a dochód z niego przeznaczony jest na pomoc Amazonkom z Grudziądza.

📢 Oto oferty pracy dla nauczycieli z województwa kujawsko-pomorskiego. Sprawdź, gdzie czekają etaty Rozpoczęły się wakacje, ale wielu dyrektorów szkół już martwi się rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Nie mają bowiem pewności, czy będą mieli pełną obsadę pedagogiczną.

📢 Oto pomysły na krótkie włosy. Mamy listę 10 sposobów pielęgnacji - dzięki nim twoja fryzura zachwyci wszystkich W tym sezonie niezwykle modne są fryzury typu bob, czy pixie cut. Pasują do każdego typu urody, są bardzo praktyczne, szczególnie podczas upalnego lata, a dodatkowo odejmują lat. Jeśli jednak nie będziemy odpowiednio dbać o nasze włosy, to osiągniemy efekt odwrotny od zamierzonego. 📢 Startują wakacje! Oto nowe atrakcje na plażach w Grudziądzu i okolicy oraz cennik wypożyczalni sprzętu wodnego. Sprawdź Mocno się postarali gospodarze plaż cieszących się największą popularnością wśród wypoczywających, a zatem: „miejskiej” w Rudniku i „Delfina” w Białym Borze w gminie Grudziądz, by przyciągnąć mieszkańców i turystów w ruszającym właśnie sezonie.

📢 Oto trik na dużo ogórków. Podlej tym teraz ogórki, a dzięki temu wystrzelą jak szalone Koniec maja i początek czerwca to idealny czas na posadzenie ogórków wprost do gruntu. Warzywo ma wtedy odpowiednią temperaturę i poziom nasłonecznienia. Aby ogórki szybko urosły i było ich dużo należy dostarczyć im odpowiednich składników odżywczych. W przypadku domowych upraw świetnie sprawdzą się ekologiczne nawozy, które można zrobić samodzielnie. Oto trik, aby ogórki wystrzeliły jak szalone.

📢 Piotr Witwicki i Daria Wąsiewska - zdjęcia. Tak żyje dziennikarska para Polsatu Piotr Witwicki, nowy dyrektor pionu informacji i publicystyki Telewizji Polsat, pochodzi z Włocławka. Prywatnie związany jest z prezenterką tej samej stacji, Darią Wąsiewską. Zobacz na zdjęciach, jak żyje dziennikarska para.