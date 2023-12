Premier Donald Tusk odwołał Mikołaja Bogdanowicza z funkcji wojewody kujawsko-pomorskiego

Sam najczęściej wymieniany kandydat do fotela wojewody ucina wszelkie spekulacje, również na swój temat. - Przepraszam, ale od początku do samego końca procesu tworzenia rządu nie komentuję spraw kadrowych - odpowiadał "Gazecie Pomorskiej" Michał Sztybel. - Pozostawiam to partyjnym liderom w centrali.

Co do obsadzenia stanowisk wojewodów rzecz miała się inaczej. Tu wymieniany jest, między innymi reprezentujący Nową Lewicę Jan Szopiński z Bydgoszczy.

Michał Szybel - kim jest? Od lat w samorządzie i polityce

Michał Sztybel (rocznik 1985) był wiceprezydentem a Bydgoszczy od 2018 roku. Od 2016 roku był dyrektorem Biura Komunikacji Społecznej UMB. Rok wcześniej objął stanowisko doradcy prezydenta. Zanim trafił do Platformy Obywatelskiej, był w Unii Wolności, by potem wstąpić do Prawa i Sprawiedliwości. To wtedy został asystentem posła Tomasza Markowskiego. Kolejnym etapem politycznej kariery Sztybla była posada doradcy Zbigniewa Hoffmanna, wojewody kujawsko-pomorskiego z PiS.