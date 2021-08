Premier Mateusz Morawiecki odwiedził Zakrzewo [zobacz zdjęcia]

„Polski Ład” to program, który ma odbudować nasz kraj po pandemii koronawirusa.

- Naszym podstawowym zadaniem jest dotarcie z różnymi programami, szczególnie inwestycyjnymi, do takich gmin jak Zakrzewo – podkreślał premier Mateusz Morawiecki. - Do 2015 roku budżet państwa był problemem. Teraz to właśnie dzięki budżetowi rozwiązujemy problemy.