Prezydent Bruski pisze do Konstantego Dombrowicza w sprawie kolejowej szprychy do Bydgoszczy

Konstanty Dombrowicz, radny sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego, a niegdyś prezydent Bydgoszczy, został przedstawicielem regionu w Centralnym Porcie Komunikacyjnym.

Z województwa kujawsko-pomorskiego koleją do centrum Polski

Centralny Port Komunikacyjny "Solidarność" to w wielkim skrócie węzeł przesiadkowy, który ma powstać między Warszawą a Łodzią. Na ogromnym terenie ma tam zostać wybudowany port lotniczy i węzeł kolejowy. Ale to dopiero początek, bo węzeł ma obsługiwać trasy kolejowe w całej Polsce tak, aby do stolicy można było dotrzeć w kilka godzin.

A zatem w centrum Polski ma być środek tej sieci kolejowej, która będzie się rozchodziła we wszystkie kierunki kraju jak szprychy.

Dombrowicz, były prezydent Bydgoszczy regionalnym przedstawicielem CPK

I właśnie Konstanty Dombrowicz został wybrany kilka dni temu do bycia przedstawicielem województwa kujawsko-pomorskiego w tej ogromnej inwestycji.