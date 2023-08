Prof. Sajna-Kunowsky: - Z bydgoskich list KO wynika, że afery nie mają znaczenia, liczą się układy

- Po raz kolejny widać, że dla Platformy Obywatelskiej kwestie związane z działalnością w czasach PRL-u są mało istotne. Ale też i na tym przykładzie widać, że PO wciągnie każdego, byle tylko zwiększyć swoje poparcie - mówi w rozmowie z „Gazetą Pomorską” prof. Radosław Sajna-Kunowsky, medioznawca i politolog UKW w Bydgoszczy.

Rada Krajowa Platformy przedstawiła w środę propozycje list wyborczych Koalicji Obywatelskiej w całej Polsce. Jakie wnioski?

Na tych listach jest trochę niespodzianek, a największa dla mnie to powołanie na listy Michała Kołodziejczaka, szefa Agrounii wraz z całym jego zespołem działaczy. I to na pierwszym miejscu w Koninie. Czym pan to tłumaczy?

Najwyraźniej jest to kolejny pomysł Donalda Tuska na pozyskanie jakiś ułamków procentowych głosów, bo przecież nie jest to jakiś związek programowo-ideologiczny. To jest czysty marketing polityczny. Wcześniej Kołodziejczak wręcz krytykował ostro Platformę. Sądzę, że ten mariaż nie zmieni znacząco układu sił politycznych w Polsce i słupków sondażowych. Mimo zapowiedzi Kołodziejczaka, że „odbije wieś PiS-owi i nie tylko wieś”, nie sądzę, aby w tym mariażu z Platformą wieś w jakimś znaczącym stopniu zaufała Agrounii.

Wisienką na torcie na listach KO ma być m.in. Bogusław Wołoszański, był zarejestrowany jako kontakt operacyjny SB...

Po raz kolejny widać, że dla Platformy Obywatelskiej kwestie związane z działalnością w czasach PRL-u są mało istotne. Ale też i na tym przykładzie widać, że PO wciągnie każdego, byle tylko zwiększyć swoje poparcie... Wiemy, że PiS - po przejęciu władzy - odebrał wysokie emerytury dawnym funkcjonariuszom SB, natomiast Platforma nigdy takich ruchów nie wykonała. Wołoszański na jej liście jest potwierdzeniem tego, że dla PO nigdy nie miały większego znaczenia kwestie moralne, sprzed "grubej kreski".

Spójrzmy teraz na okręg czwarty, bydgoski. Co szczególnie zwraca pana uwagę?

W zasadzie nic nowego, choć zwracać może uwagę rodzinny duet polityków, którzy w ostatnim czasie stracili na wizerunku medialnym ze względu na pewne afery, które były nagłośnione w mediach, czyli poseł PO Krzysztof Brejza oraz jego ojciec Ryszard Brejza, obecnie prezydent Inowrocławia. Jak jednak widać, w strukturach regionalnych mają silną pozycję, a afery nie mają większego znaczenia. Tu liczą się układy wewnętrzne, czyli wszystko jest po staremu. Nie ma na listach Tadeusza Zwiefki, ani Radosława Sikorskiego - albo szykują się na wybory parlamentarne, albo ich kariery polityczne w PO się kończą. Zauważa się za to, że wraca do czynnej polityki lekarz – psychiatra Włodzisław Giziński. Jedynką do Sejmu jest Paweł Olszewski, co oznacza, że w strukturach regionalnych i krajowych partii jego pozycja jest stabilna, choć może nieco osłabła w rzeczywistości medialnej. Podsumowując, można powiedzieć, że na listach w okręgu bydgoskim nie ma rewolucyjnych zmian.

Według szacunków analityka Marcina Paladę podział mandatów w okręgu bydgoskim ma się następująco: PiS - 4, KO - 4, Konfederacja – 2, Trzecia Droga – 1 i Lewica – 1. Co pan na to?

Widać wyraźnie, że okręg bydgoski jest podzielony jak cała Polska i tak pewnie też zakończą się dla niego te wybory, bo nie sądzę, aby jakaś znacząca część elektoratów przelała się wyraźnie na tę drugą stronę. Chyba że w kampanii wyborczej pojawią się jeszcze sensacyjne doniesienia, które przekonają elektorat do zmiany zdania.

