Prof. Sojak: Samorządy ochoczo weszły w tę wojenkę i nie widzą o co toczy się gra

A jeszcze kilkanaście lat temu toczył się spór czy schodzenie partii na poziom lokalny jest sensowny, czy PO, PiS i PSL powinny zastępować lokalne ugrupowania w rodzaju Nasz Włocławek albo Kocham Bydgoszcz. Wówczas wielu ekspertów, socjologów, polityków mówiło, że na tym polega nowoczesna demokracja. Wygląda na to, że romans samorządów z wielką polityką odbija się nam dziś czkawką. Oczywiście, ale to nie jest coś, co politycy mogliby zadekretować. O tym decydują również wyborcy. Ci sami wyborcy, którzy w wyborach samorządowych głosują partyjnie. Można utyskiwać, że to niedobrze, że te nasze lokalne ugrupowania byłby zdecydowanie lepsze. Sam się zresztą z tym zgadzam. Ale co z tego, skoro przysłowiowy Nasz Włocławek nie ma szans z całą machiną partyjną.

Jak te podziały pieniędzy przełożą się na preferencje polityczne? Na przykład w Bydgoszczy, która nie dostała tego, na co miała nadzieję.

To się nie przekłada w automatyczny sposób. Niby teoretycznie wiemy, że samorządy nie są tym samym, co administracja rządowa. Z drugiej strony oczekujemy, że pewne sprawy zostaną załatwione z poziomu centralnego. Tak jest z edukacją i systemem ochrony zdrowia. Choć ogrom spraw związanych ze szkołami załatwia się na poziomie lokalnym, żyjemy w przekonaniu, że jest to dziedzina centralnie sterowana. Niektóre samorządy grają z rządem PiS w sposób konfrontacyjny i PiS nie pozostaje dłużny. Przypomnijmy jednak historię z ostatnich wyborów uzupełniających w Warlubiu, w których wójtem został (w pierwszej turze) Eugeniusz Kłopotek. Tam był istny dywanowy nalot urzędników państwowych, łącznie z ministrami, którzy przywieźli ot tak kilkaset tysięcy dla gminy. Tymczasem Kłopotek w cuglach wygrał z kandydatem PiS. A więc to nachalne promowanie swoich i uzależnianie pieniędzy od poparcia partyjnego może obrócić się przeciwko rządzącym. Ale z drugiej strony, w większości państw wiadomo, że jeżeli władza lokalna jest z tego samego politycznego nadania, co władza centralna, to będzie się jej żyło lepiej. Trudno się na to obrażać, bo przecież nie jest w interesie żadnej partii, tak przesadne wspieranie władzy lokalnej, która się do niej ustawia bokiem.