Prognoza pogody na sylwestra, Nowy Rok i styczeń 2022. Idzie duża odwilż!

Po fali mrozów idzie duże ocieplenie – w środę (29 grudnia) w Kujawsko-Pomorskiem na termometrach zobaczyliśmy 1 stopień Celsjusza na plusie, ale już we czwartek będzie 5 stopni, zaś w piątek (31 grudnia) - nawet 9. Noce też zapowiadają się ciepłe – do 4 stopni. Pojawiać się będzie deszcz i mżawka.[cyt]- Idzie odwilż to mało powiedziane. Ona pędzi, żeby zdążyć na zakończenie roku - przekonuje bydgoski synoptyk dr inż. Bogdan Bąk.[/cyt]Jak obliczył Bogdan Bąk - w sumie od poświątecznego poranka 27 grudnia, kiedy termometry wskazywały w regionie od -17 do -19 stopni Celsjusza, w ciągu 5 dni zanotujemy wzrost temperatury o prawie 30 stopni (sic!).Co nas czeka w kolejnych dniach i miesiącach? Zobacz najnowszą prognozę pogody na sylwester, Nowy Rok i styczeń 2022 >>>>>

Natalia Popczyk