Prognoza pogody w Kujawsko-Pomorskiem. Wyż przyniósł nam ze Skandynawii ochłodzenie, ale też więcej słońca

Synoptyk przypomina, że wyjątkowo ciepły był luty i przyzwyczailiśmy się do tej anomalii. Dlatego marcowe ochłodzenie odbieramy jako większe niż jest w rzeczywistości.

- To powietrze nie jest szczególnie zimne, bowiem nie ma śniegu, a słońce coraz mocniej ogrzewa ziemię. Tak czy inaczej wracamy do „ustawień fabrycznych” jeśli chodzi o temperaturę charakterystyczną dla początku marca – wyjaśnia toruński synoptyk Rafał Maszewski .

Było rekordowo ciepło

Luty był najcieplejszy w historii pomiarów meteorologicznych - dla obszaru całej Polski odchylenie na plus od średniej wyniosło aż 6 stopni. Mówimy tu o odchyleniu od już cieplejszej normy z lat 1991-2020.

Noce przyniosą przymrozki

W środę na Kujawach i Pomorzu będzie jednak już nieco cieplej, bo do 6- 7 stopni. W sobotę temperatura wzrośnie do 7-8, ale w niedzielę osiągnie maksimum tylko ok. 5-6.