Program Profilaktyka 40 plus jeszcze do końca czerwca 2024 roku. Te osoby mogą przebadać się za darmo

Blisko 100 tys. mieszkańców regionu skorzystało z programu Profilaktyka 40 plus. Ponieważ został on wydłużony do końca czerwca 2024 roku, jest więc jeszcze czas, by wykonać bezpłatne badania. Można też je zrobić po raz drugi.

Program Profilaktyka 40 plus to program bezpłatnych badań profilaktycznych dla osób po czterdziestym roku życia. Jest realizowany od 1 lipca 2021 roku. Został przedłużony do końca czerwca 2024 roku. Jest mylne przekonanie, że program obejmuje tylko czterdziestolatków. To nieprawda. Mogą się do niego zgłosić wszyscy, którzy w roku przeprowadzenia badania ukończą lub ukończyli 40 lat (liczy się rok urodzenia), a więc także sześćdziesięcio- czy siedemdziesięciolatkowie. - Do tej pory z programu Profilaktyka 40 plus w województwie kujawsko-pomorskim skorzystało blisko 100 tys. osób - informuje Barbara Nawrocka, rzecznik Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Bydgoszczy.

Jak się zgłosić do programu Profilaktyka 40 plus?

W ramach 40 PLUS nie jest wymagane skierowanie od lekarza. Badania diagnostyczne, które program obejmuje, można zrealizować na podstawie e-skierowania wystawionego przez system. A dzielą się one na trzy grupy: na badania dla kobiet, dla mężczyzn i na pakiet wspólny.

Pakiet badań diagnostycznych dla kobiet obejmuje: morfologię krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym i płytkami krwi, stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy, stężenie glukozy we krwi, próby wątrobowe: AlAT, AspAT, GGTP, poziom kreatyniny we krwi, badanie ogólne moczu, poziom kwasu moczowego we krwi, krew utajoną w kale - metodą immunochemiczną (iFOBT). Pakiet badań diagnostycznych dla mężczyzn składa się z: morfologii krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym i płytkami krwi, stężenia cholesterolu całkowitego albo kontrolnego profilu lipidowego, stężenia glukozy we krwi, prób wątrobowych: AlAT, AspAT, GGTP, poziomu kreatyniny we krwi, badania ogólnego moczu, poziomu kwasu moczowego we krwi, krwi utajonej w kale - metodą immunochemiczną (iFOBT), PSA - antygenu swoistego dla stercza całkowitego.

Z kolei pakiet badań diagnostycznych wspólny to: pomiar ciśnienia tętniczego, pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie i obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI).

To, jaki ich zakres badań będzie dla nas dostępny zależy od odpowiedzi, jakich udzielimy w ankiecie. W regionie możemy zgłosić się do ponad 100 placówek realizujących 40 plus.

Jak dostać e-skierowanie na badania

Aby uzyskać e-skierowanie na badania, należy wypełnić ankietę. Ankieta jest w dwóch wersjach: dla osób w wieku 40-64 lata i 65 plus.

Ankietę możemy wypełnić: na Internetowym Koncie Pacjenta (w zakładce "Profilaktyka" > "Ankiety"),

w aplikacji mojeIKP (w zakładce "Profilaktyka"),

telefonicznie pod numerem +48 800 100 101 (w godz. 8-18),

w przychodni POZ, która uczestniczy w programie. E-skierowanie odbierzemy: w aplikacji mojeIKP, e-mailem lub SMS-em (w zależności od tego, jaki sposób wskażemy na Internetowym Koncie Pacjenta). Znajdziemy je również na Internetowym Koncie Pacjenta w "Skierowaniach". Po wypełnieniu ankiety otrzymamy również wskazówki, jak należy się przygotować do badań.

Czy można z badań skorzystać po raz drugi?

Z badań można skorzystać po raz drugi, jeśli minęło co najmniej 12 miesięcy od pierwszych badań w ramach programu.

- Drugie skierowanie jest wystawiane automatycznie w ciągu tygodnia po upływie roku od zrobionych badań. Będzie to skierowanie na taki sam pakiet badań jak przy pierwszym skierowaniu. Nie trzeba ponownie wypełniać ankiety. E-skierowanie na badania profilaktyczne znajdziemy i na Internetowym Koncie Pacjenta, i w aplikacji mojeIKP - wyjaśnia Barbara Nawrocka. Można się zapisać na powtórne wykonanie badań bezpośrednio w tej samej przychodni, co poprzednio. Można też to zrobić w innej przychodni i zapisać się przez infolinię +48 800 100 101 (w godz. od 8-18) lub Internetowe Konto Pacjenta.

Może się zdarzyć, że mimo upływu 53 tygodni od poprzedniego badania, nadal nie mamy skierowania na drugie badanie. Prawdopodobna przyczyna to brak odnotowania przez przychodnię informacji w systemie, że badanie zostało wykonane, a e-skierowanie zrealizowane. Jeśli więc nadal nie mamy e-skierowania na drugie badanie, zadzwońmy do przychodni.