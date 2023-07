Projekt "Lato w teatrze" w Chełmnie zakończony! Kulturalne wydarzenie w kościele św. Ducha. Zdjęcia

Na finał przygotowano spotkanie pod haslem "Stranger is not danger", które odbyło się w murach kościoła św. Ducha. Wydarzenie to było okazją do podziwiania i docenienia pracy młodzieży, która przez cały czas trwania dwutygodniowych półkolonii intensywnie pracowała nad projektem.

Patronat nad wydarzeniem objął portal Nasze Miasto Chełmno.