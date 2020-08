Prokuratura broni, związanej z o. Tadeuszem Rydzykiem, Fundacji Lux Veritatis przed procesem

O. Rydzyk komentuje film Sekielskiego. Co powiedział?

Od ponad czterech lat finansom Fundacji Lux Veritatis przygląda się m.in. Sieć Obywatelska Watchdog Polska, która próbowała uzyskać od niej informacje na temat wydatkowania pieniędzy otrzymanych od rządu PiS. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej złożyli jeszcze w czerwcu 2016 roku i do tej pory nie otrzymali od Lux Veritatis pełnej informacji dotyczącej jej działań finansowych realizowanych ze środków publicznych.

Przypomnijmy, że gdy Fundacja Lux Veritatis nie udzieliła informacji, Sieć Obywatelska Watchdog Polska złożyła zawiadomienie do prokuratury, domagając się oskarżenia o. Rydzyka i pozostałych szefów Fundacji. Jednak, jaki informuje portal Onet, prokuratura nie dopatrzyła się przestępstwa i nie znalazła podstaw, by postawić zarzuty członkom zarządu Fundacji Lux Veritatis. W związku z tym Watchdog wystąpił do sądu z subsydiarnym aktem oskarżenia (oskarżenie prywatne, jako strona pokrzywdzona).