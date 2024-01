ProNatura odpowiada: Bez zmian w harmonogramach odbiorów śmieci w Bydgoszczy w 2024 roku

Skąd różnice w harmonogramie?

"Zgłoszenie oznacza, że nie wszyscy mieszkańcy zauważyli zmianę, bądź nie aprobują jej dlatego w tym wypadku wprowadzone zostaną częstotliwości odbioru odpadów zmieszanych jak dla pozostałych kamienic przy ulicy Jagiellońskiej a harmonogram będzie widoczny na stronie internetowej w piątek i dostarczony do skrzynki pocztowej podczas najbliższego odbioru, to jest we wtorek 9 stycznia 2024".

Ważny jest rodzaj zabudowy

- Częstotliwość zależy przede wszystkim od rodzaju zabudowy, i tak: dla zabudowy wielorodzinnej odbiór większości odbywa się z częstotliwością gwarantującą nie przepełnianie się pojemników, w przypadku zmieszanych odpadów komunalnych nie rzadziej niż co 7 dni. W przypadku zabudowy jednorodzinnej odbiór zmieszanych odpadów komunalnych realizowany jest co 14 dni, opakowaniowych, papieru oraz szkła co 28 dni, bio w zależności od pory roku raz na miesiąc lub co 14 dni.

Ponadto, Piotr Kurek w odpowiedzi przesłanej redakcji, a dotyczącej poruszonego problemu, podkreśla, że "harmonogramy przygotowywane są na podstawie składanych deklaracji oraz indywidualnych ustaleń z Zarządcami nieruchomości wielorodzinnych wynikających np. z konieczności zwiększenia częstotliwości ze względu na ograniczone miejsce przeznaczone na pojemniki na odpady".

- Pracownicy Spółki zawsze starają się dostosować częstotliwość odbioru odpadów aby zminimalizować ryzyko przepełnień pojemników, jeżeli jednak Zarządca nieruchomości ma uwagi co do częstotliwości powinien skontaktować się z firmą realizującą odbiór odpadów w celu zoptymalizowania procesu - odpowiada rzecznik ProNatury. - Zachęcamy osoby Zarządzające nieruchomościami wielorodzinnymi które mają uwagi do harmonogramów odbioru odpadów komunalnych do kontaktu z pracownikami Spółki.