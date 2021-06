Przedłużenie bulwarów we Włocławku. Na jakim etapie jest planowana inwestycja?

Kwestia przebudowy bulwarów we Włocławku pojawiła się już kilka lat temu. W 2016 roku sporządzona została nawet dokumentacja projektowa dla tego zadania, ale trzeba było ją zaktualizować. Przypomnijmy, że przetarg na aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej ogłoszono w grudniu 2019 roku. Wyniki poznaliśmy w styczniu 2020 roku. W przetargu wygrała firma MBZ Andler Tomaczk, która swoje usługi wyceniła na blisko 100 tysięcy złotych brutto. Oprócz niej, do konkursu zgłosiła się jeszcze jedna firma – spółka Izol, która złożyła ofertę droższą o ponad 15 tysięcy złotych.

- Przedłużenie bulwarów poprawi układ komunikacyjny miasta. Nowa droga będzie włączona do skrzyżowania z ul. Barską, więc dostęp do drogi publicznej zyskają nowe tereny inwestycyjne . Ważne też jest połączenie dróg rowerowych Płocka - bulwary. Całość ma odpowiadać współczesnym standardom bezpieczeństwa ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem niechronionych uczestników ruchu

– mówił w styczniu 2020 roku Krzysztof Kukucki, zastępca prezydenta Włocławka.

Kiedy rozpoczną się prace na bulwarach we Włocławku?

Zaktualizowana dokumentacja projektowa dotycząca przedłużenia ul. Bulwary im. Marszałka J. Piłsudskiego od ul. Ogniowej do ul. Barskiej, jest już gotowa. W lutym bieżącego roku wydana została zgoda na realizację wspomnianej inwestycji drogowej, jednak przebudowa prędko nie ruszy, bowiem włocławski magistrat będzie poszukiwał zewnętrznego dofinansowania na to zadanie.