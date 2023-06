Przemysław Stępniak, Bunge Polska: Jesteśmy bardzo mocni na polskim rynku, dlatego osiągamy sukcesy

- Tematy związane z pandemią miały duży oddźwięk na to w jaki sposób produkowaliśmy. Gdy pojawiła się informacja o wybuchu wojny w Ukrainie, to zrobiło wrażenie na rynku. Na początku nie wiedzieliśmy w jakim kierunku to wszystko będzie zmierzało. Na szczęście, nasza firma, która jest bardzo mocna na polskim rynku poradziła sobie bardzo dobrze z tymi problemami. Dzięki temu byliśmy w stanie osiągnąć tak dobre wyniki - dodał Przemysław Stępniak.