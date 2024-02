Wipler podkreślił, że jego decyzja o starcie w wyborach nie jest żartem ani chwilowym kaprysem. Krytycznie odniósł się do podejścia niektórych kandydatów, sugerując, że ich ambicje wykraczają poza funkcję prezydenta stolicy, co może zaszkodzić interesom Warszawy. W ten sposób skrytykował obecnego prezydenta miasta Rafała Trzaskowskiego, oskarżając go o brak powagi wobec miasta.

Wipler nie jest nowicjuszem w wyborach na prezydenta Warszawy. Już w 2014 roku startował z ramienia Komitetu Wyborczego Nowa Prawica, zdobywając poparcie na poziomie 4.21 procent.