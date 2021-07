Przemysław Wójtowicz z delegatury IPN w Bydgoszczy: - Mówimy o zbrodni wołyńskiej, ale powinniśmy patrzeć szerzej

- Co roku w lipcu wspominamy rzeź wołyńską. Co stało się przed laty na Wołyniu?

- Mówimy o zbrodni wołyńskiej, ale wydarzenia powinniśmy rozpatrywać szerzej – to było ludobójstwo przeprowadzone w latach 1943-1945 przez ukraińskich nacjonalistów przede wszystkim na ludności polskiej zamieszkałej Kresy południowo-wschodnie. W 1943 roku objęło rzeczywiście teren Wołynia, niemniej w okresie 1944-1945 dotyczyło również terenów Małopolski Wschodniej (nazywanej Galicją Wschodnią) oraz fragmentów Lubelszczyzny i Polesia. Pierwsza masowa zbrodnia rozpoczynająca zaplanowane ludobójstwo miała miejsce 9 lutego 1943 roku w Parośli Pierwszej. Ukraińcy zamordowali tam ponad 170 Polaków. Ostatni akord dokonał się w maju 1945 roku podczas rajdu ukraińskiej sotni “Wilki” po Chełmszczyźnie. Warto pamiętać, że do morderstw i zbrodni dochodziło również w okresie 1939-1942 oraz 1945-1947, miały one jednakże inne podłoże polityczne.

- Jak to się stało, że Polacy i Ukraińcy mieszkający przez lata po sąsiedzku, pomagający sobie na co dzień, obchodzący wspólnie święta nagle zaczęli robić tak straszne rzeczy?

- To był splot czynników, pośród których najważniejszym wydaje się wpływ ideologii szowinistycznej, która to dosłownie zainfekowała umysły sprawców. Każdy naród ma prawo walczyć o budowę własnego państwa, niemniej nacjonalizm ukraiński poszedł drogą najgorszą z możliwych. W 1929 roku powstał ruch polityczny Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów (OUN), która przez kolejną dekadę zagospodarowała ideologicznie młodych Ukraińców. Uznano, że najodpowiedniejszą metodą walki politycznej jest terror, co doprowadziło do tragicznych skutków. Kiedy w 1943 roku pojawiły się odpowiednie warunki, Ukraińcy zaczęli realizować w praktyce ideologiczne założenia. Tak najprościej wytłumaczyć ludobójstwo na polskich sąsiadach. Proszę zauważyć, że pośród ludności białoruskiej zamieszkującej II Rzeczpospolitą, nie zaistniał czynnik ideologiczny, taki jak w przypadku Ukraińców. Dlatego na terenach zamieszkałych przez Białorusinów nie doszło do rzezi na Polakach, pomimo podobnych warunków spowodowanych okupacją II wojny światowej.