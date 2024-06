Przy tych schorzeniach lepiej unikać mięty. Oto kiedy może zaszkodzić [30.06.2024 r.]

Mięta uznawana jest za jedną z najstarszych roślin leczniczych. Zaliczamy ją do bylin. Dorasta do 1 m wysokości, a jej liście osiągają 5-7 cm długości.

Przeczytaj: Szczypiorek - osoby z tymi schorzeniami nie powinny go jeść. Oto kiedy może on zaszkodzić

Mięta jest bardzo prosta w uprawie, wystarczy zapewnić jej dostęp do światła i regularne podlewanie. Roślina ta rośnie bardzo szybko, a liście mają szerokie zastosowanie w kuchni szczególnie latem. Większość z nas zna mięte stosowaną do napojów lub jako napar. Jednak jej zastosowanie jest dużo szersze, nadaje się do deserów i potraw wytrawnych.

Mięta zalecane jest także przy dolegliwościach trawiennych, działa rozkurczowo i wiatropędnie, przynosząc szybko ulgę dla organizmu. Często spożywana po ciężkim posiłku. Mięta zalecana jest też osobom, które mają problemy z apetytem. Zwiększa ona łaknienie. Mięta sprawdzi się także w łagodzeniu nudności u kobiet w ciąży, choć w ich przypadku powinna być spożywana dość ostrożnie. Mięta ma również właściwości antybakteryjne i antywirusowe