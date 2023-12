Przychodnie w Kujawsko-Pomorskiem zamknięte w Boże Narodzenie. Gdzie uzyskamy pomoc?

W święta przychodnie POZ są zamknięte. Tymczasem, jak wynika z badań, co drugi Polak potrzebował przynajmniej kilka razy w życiu pilnej konsultacji lekarskiej w okresie świątecznym lub okołoświątecznym. Gdzie wtedy mają szukać pomocy mieszkańcy Kujaw i Pomorza? Publikujemy listę 29 takich placówek w regionie.

Z najnowszego badania opinii zrealizowanego przez SW Research na zlecenie Erecept.pl wynika, że co drugi Polak potrzebował (przynajmniej kilka razy w życiu) pilnej konsultacji lekarskiej w okresie świątecznym lub okołoświątecznym.

Co drugi z rodaków chciał się wtedy zgłosić do lekarza z infekcją, przeziębieniem lub grypą (tak odpowiedziało 51 proc. badanych),

a co piąty z zatruciem pokarmowym (23 proc.). Reszta potrzebowała konsultacji w związku ze skokami ciśnienia i złym samopoczuciem (23 proc.),

silną reakcją alergiczną (17 proc.),

sprawami ginekologiczno-urologicznymi (15 proc.).

Gdzie się udać, gdy przychodnia w święta jest zamknięta?

W dni świąteczne przychodnie POZ nie działają, ale Polacy nie mają przerwy w "chorowaniu". Co zrobią, gdy w święta, sylwestra lub Nowy Rok będą musieli dostać się do lekarza, a przychodnia będzie zamknięta? Z badania opinii Erecept.pl wynika, że większość z nich pojedzie na SOR (tak odpowiedziało blisko 47 proc. ankietowanych) albo do placówki Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej (48 proc.). Część z nich skorzysta z teleporady dostępnej przez telefon lub online (blisko 15 proc.), a część będzie próbowała załatwić prywatną wizytę domową (13 proc.).

Jak daleko mają Polacy do NiŚOZ?

Połowa Polaków przyznaje, że ma maksymalnie 10 km do najbliższego punktu Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej (tak odpowiedziało 51 proc. ankietowanych biorących udział w badaniu SW Research na zlecenie Erecept.pl). Co czwarty twierdzi jednak, że od takiej placówki medycznej dzieli go odległość pomiędzy 10 a 20 km, a co dziesiąty, że pomiędzy 20 a 40 km.

Telemedycyna ratuje Polaków w sytuacjach awaryjnych?

Polacy, zapytani jaką formę teleporady wybraliby w nagłej sytuacji w okresie okołoświątecznym, raczej nie zdecydowaliby się na TPK (Teleplatforma Pierwszego Kontaktu) prowadzoną przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Taką opcję wybrałoby tylko 7 proc. ankietowanych. Co trzeci (ponad 30 proc.) wybrałby konsultację telemedyczną online lub przez telefon. Większość przyznała, że forma telekonsultacji nie ma znaczenia, najważniejsze, by móc szybko skonsultować się z lekarzem (tak odpowiedziało 44 proc.). Na Kujawach i Pomorzu jest 29 placówek świadczącą pomoc medyczną w nocy i w święta. Anna Kaczmarz

Gdzie do lekarza w święta, sylwestra, w nocy albo w weekend?

W przypadku przeziębienia, infekcji, gorączki, bólu brzucha i innych dolegliwości, które występują w dni świąteczne, w nocy lub w weekend (gdy przychodnia jest zamknięta), pacjent może udać się do najbliższej placówki Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej, które są otwarte całodobowo w weekendy i święta.

Wizyta taka nie wymaga skierowania ani rezerwacji terminu! Warto podkreślić, że wizyta na SOR powinna mieć uzasadnienie i występować tylko w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia. Polecamy: Horror? Komedia? SOR to jak gotowy scenariusz do filmu. Kto przetrwa na SOR, ten przeżyje Pacjent, który nie ma możliwości dojazdu w święta do placówki stacjonarnej ani nie chce stać w poczekalni, może skorzystać z konsultacji telemedycznej. Podczas takiej konsultacji lekarz oceni jego stan zdrowia, przepisze odpowiednie leki, a w razie potrzeby wypisze e-zwolnienie lub e-skierowanie na dodatkowe badania. Podczas telekonsultacji lekarz może uznać, że istnieje potrzeba, by pacjent udał się do placówki stacjonarnej.

Tutaj znajdziesz pomoc na Kujawach i Pomorzu - lista wszystkich placówek!

To wykaz świadczeniodawców realizujących świadczenia w nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej:

POWIATOWY SZPITAL W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM - ul. Słowackiego 20 A, tel. 54 282 85 11 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W BARCINIE - ul. Mogileńska 5, tel. 52 383 22 92 ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BRODNICY BRODNICA - ul. Wiejska 9, tel. 56 66 89 192 WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL MIEJSKI IM. DR E. WAMIŃSKIEGO SPZOZ W BYDGOSZCZY/ od 12.06.2023 roku podwykonawcą jest CENTRUM MEDYCZNE BART-MED - ul. Szpitalna 19, tel. 52 506 53 31 (dzieci i dorośli) WOJEWÓDZKI SZPITAL OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY IM. TADEUSZA BROWICZA W BYDGOSZCZY - ul Kurpińskiego 5, tel. 52 566 66 65, 515 318 199 lub 52 339 42 10 (dorośli i dzieci) CENTRUM MEDYCZNE BART-MED W BYDGOSZCZY, ul. Ewy Szelburg Zarębiny, tel. 52 300 29 90 WOJEWÓDZKI SZPITAL DZIECIĘCY IM. J. BRUDZIŃSKIEGO W BYDGOSZCZY - dzieci do 18. roku życia, ul. Chodkiewicza 44, budynek A, tel. 52 566 66 65 i 669 449 207 WOJEWÓDZKI SZPITAL DZIECIĘCY IM. J. BRUDZIŃSKIEGO W BYDGOSZCZY / FUNDACJA ZDROWIE DLA CIEBIE - dorośli, ul. Królowej Jadwigi 16, tel. 52 566 66 65 i 693 449 225 ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHEŁMNIE - Plac Doktora Rydygiera, lekarz: tel. 668 229 615; pielęgniarka: tel. 539 945 940 "SZPITAL POWIATOWY" SPÓŁKA Z OGANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CHEŁMŻA - ul. Szewska 23, tel. 56 675 26 09 "SZPITAL POWIATOWY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GOLUB-DOBRZYŃ- ul. Doktora J. G. Koppa 1 E, tel. 56 474 53 49 REGIONALNY SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. DR WŁADYSŁAWA BIEGAŃSKIEGO W GRUDZIĄDZU - ul. Doktora Ludwika Rydygiera 15/17, POZN dla dorosłych: tel. 641 40 19; POZN dla dzieci: tel 56 641 47 01 SZPITAL WIELOSPECJALISTYCZNY IM. DR. L. BŁAŻKA W INOWROCŁAWIU - ul. Poznańska 97, tel. 52 355 02 80 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KORONOWIE - ul. Paderewskiego 33, tel. 52 382 22 52 NZOZ "SZPITAL LIPNO" UTWORZONY PRZEZ SZPITAL LIPNO - ul. Nieszawska 6, tel. 54 288 03 81 i 534 937 002 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZROWOTNEJ IM. MACIEJA Z MIECHOWA - ul. Grudziądzka 2W ŁASINIE - Łasin: ul. Grudziądzka 2, tel. 56 466 42 04, Grudziądz, ul. Rydygiera 15/17, POZN dla dorosłych: tel. 56 641 40 19, POZN dla dzieci: tel. 56 641 47 01 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W MOGILNIE - ul. Kościuszki 6, tel. 52 31 52 303 i 52 31 52 309 NZOZ "NOWY SZPITAL W NAKLE I SZUBINIE - ul. Mickiewicza 7, Nakło: lekarz: tel. 41 240 20 97, pielęgniarka: tel. 41 240 20 90 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W RADZIEJOWIE - ul. Szpitalna 3, tel. 54 285 62 10, 54 285 63 64, 54 285 62 99, 54 285 64 10 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W RYPINIE - ul. 3 Maja 2, tel. 54 23 08 701 NZOZ "NOWY SZPITAL SP. Z O.O." PROWADZONY PRZEZ NOWY SZPITAL SP. Z O.O. ŚWIECIE - ul. Wojska Polskiego 126, tel. 41 240 16 05 SPZOZ SPECJALISTYCZNY SZPITAL MIEJSKI IM. M. KOPERNIKA TORUŃ - ul. Uniwersytecka 17, budynek A, tel. 56 611 99 42 WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. L. RYDYGIERA W TORUNIU - ul. Konstytucji 3 Maja 42, dzieci - tel. 56 679 40 SPEC. PRZYCHODNIE MEDYCYNY RODZINNEJ "RUDAK-MED" TORUŃ - ul. Podgórska 24 A, tel. 56 654 78 20 SZPITAL TUCHOLSKI - ul. Nowodworskiego 14 - 18, tel. 519 323 215 NOWY SZPITAL W WĄBRZEŹNIE - ul. Wolności 27, tel. 56 689 17 17 SZPITAL POWIATOWY IM. DR A.GACY I DR J.ŁASKIEGO - NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIĘCBORKU - ul. Mickiewicza 26, tel. 52 31 11 809 WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WŁOCŁAWKU WŁOCŁAWEK - ul. Lunewil 15, tel. 54 232 70 77 PAŁUCKIE CENTRUM ZDROWIA ŻNIN - ul. Szpitalna 30, tel. 52 30 31 342 i 52 30 31 341

Wideo Palenie szkodzi na mózg