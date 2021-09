Pumptrucki, parki linowe, skatepark czy ścieżki pieszo-rowerowe powstaną dzięki współpracy samorządów z powiatu brodnickiego i rypińskiego

Samorządowcy z powiatu brodnickiego podpisali porozumienie, w którym opisano, jakie inwestycje powstaną na terenie ich gmin do 2031 r.

Przedstawiciele siedmiu samorządów z powiatu brodnickiego (miasta i gminy Jabłonowo Pomorskie, gmin Bobrowo, Brodnica, Brzozie, Osiek Zbiczno oraz powiat brodnicki), a także jednego samorządu z powiatu rypińskiego (gminy Wąpielsk) podpisali w czwartek, 23 września strategię rozwoju na najbliższe lata.

Jak powiedział Jakub Jaźwiec ze Związku Miast Polskich, pierwszą, najważniejszą inicjatywą do realizacji jest układ ścieżek pieszo-rowerowych, które mają powstać w najbliższych latach, o czym pisaliśmy pod tym linkiem. - Bezpieczeństwo mieszkańców jest najważniejsze. W Jabłonowie Pomorskim i gminie w okresie wakacyjnym co chwilę dochodzi do kolizji z udziałem pieszego - powiedział Przemysław Górski, burmistrz miasta i gminy Jabłonowo Pomorskie.

Kolejnymi założeniami do realizacji w ramach strategii są: