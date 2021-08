Punkty karne - takie będą zmiany w 2022 roku. Za co będzie można dostać największą karę? Zobacz!

Punkty karne - zmiany w 2022 roku.Projekt zmian ustawy Prawo o ruchu drogowym budzi ogromne kontrowersje wśród kierowców. Zakłada on podwyższenie kwot mandatów oraz zwiększenie maksymalnej liczby punktów do 15 (obecnie można dostać maksymalnie 10 punktów).Maksymalna liczba 15 punktów karnych przyznawana będzie aż za 12 wykroczeń. Punkty karne kasować się będą po dwóch latach, a nie po roku, jak obecnie.Nowe przepisy miałyby zacząć obowiązywać od grudnia 2021 roku. Za co będzie przyznawana maksymalna liczba 15 punktów karnych? Zobacz na kolejnych slajdach >>>>>

Łukasz Kaczanowski