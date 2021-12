Radni przyjęli uchwały w sprawie wynagrodzenia prezydenta Włocławka i diet radnych [zdjęcia]

Tyle będzie wynosiła pensja prezydenta Włocławka

Miesięczne zarobki prezydenta Włocławka ustalono na poziomie 18 940 zł brutto, co oznacza podwyżkę o 8 tys. zł. Wynagrodzenie zasadnicze wyniesie 10 200 zł, czyli niewiele mniej (570 zł) od maksymalnej stawki przewidzianej dla włodarzy miast tej wielkości, co Włocławek. Dodatek funkcyjny będzie wyższy o 900 zł niż do tej pory - 2800 zł (o 650 zł mniej niż maksymalny). Zapisano też dodatek specjalny w wysokości 30 proc. (łącznie) wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego - wyniesie on 3.900 zł. Dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20 proc. wynagrodzenia zasadniczego, wynosić będzie 2040 zł.