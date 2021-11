Mieszkańcy Włocławka mogą już składać wnioski na mieszkania przy ul. Celulozowej [zdjęcia]

Nabór wniosków na mieszkania przy ul. Celulozowej we Włocławku

Przy ul. Celulozowej we Włocławku powstają cztery bloki z 288 mieszkaniami na wynajem. Nabór wniosków rozpoczął się 15 listopada 2021 roku i trwać będzie do 14 stycznia 2022 roku . Wnioski można pobrać ze strony Urzędu Miasta , w Wydziale Gospodarowania Mieniem Komunalnym, MBM-ie, MOPR-ze, AZK. Wnioski można składać w Urzędzie Miasta Włocławek przy Zielonym Rynku 11/13 w Biurze Obsługi Mieszkańców , na stanowisku Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym.

Wniosek o przydział mieszkania się składa się z dwóch części. Pierwsza to informacje dotyczące wnioskodawcy oraz osób zgłoszonych przez niego do zamieszkania w danym lokalu. Druga część to opis obecnych warunków mieszkaniowych wnioskodawcy, np. jaki tytuł prawny ma do zajmowanego lokalu, informacja o liczbie pokoi, typie ogrzewania.