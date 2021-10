Rajska Wyrocznia w Hotelu Paradise. O co zapytała włocławianka Inga Bartnikowska? [zdjęcia]

- Mieszkańcy Hotelu mają tylko kilka dni, by znaleźć drugą połowę i zapewnić sobie przetrwanie w zanzibarskim Edenie. Ci, którzy nie opanują sztuki romansu przeniosą się do singlówki, a po rajskim rozdaniu najbliższym samolotem prosto do Polski. Para, która przetrwa wszystkie próby ostatecznie w wielkim finale stanie na ścieżce lojalności, gdzie dokona najważniejszego wyboru. Trzymając w ręce złote kule, każde z nich zdecyduje ile wart jest ich związek – tymi słowami zaczyna się każdy odcinek Hotelu Paradise.