Puszka Pandory w Hotelu Paradise. O to pytano Ingę Bartnikowską z Włocławka [zdjęcia] Joanna Maciejewska

Inga Bartnikowska z Włocławka jest mieszkanką Hotelu Paradise. 27-latka dołączyła do programu 17 października. Na razie nadal jest w parze z Łukaszem, ale żadne z nich nie jest zainteresowane budowaniem tego związku na dłużej. Inga zainteresowana jest między innymi Przemkiem. Ale na randkę zaprosił ją uczestnik, który wrócił do Hotelu. Co wydarzy się po randce i rajskim rozdaniu?