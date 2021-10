Wstrzymano przyjęcia na oddział pediatrii we Włocławku. Powód? Brak wolnych łóżek

- W związku z całkowitym wykorzystaniem łóżek w Oddziale Dziecięcym Obserwacyjnym z uwagi na bezpieczeństwo pacjentów i możliwości personelu oraz zagrożenie epidemiologiczne, zmuszeni jesteśmy do wstrzymania przyjęć do w/w oddziału do odwołania – poinformował Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku, w piśmie podpisanym przez dyrektorkę lecznicy.