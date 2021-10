Z kim chce stworzyć parę Inga Bartnikowska z Hotelu Paradise? [zdjęcia]

Zobacz wideo: Casting do filmu "Negatyw" Roberta Wichrowskiego w Bydgoszczy

Inga Bartnikowska z Włocławka dołączyła do Hotelu Paradise

W niedzielę 17 października 2021 roku (emisja na playerze) do czwartej edycji Hotelu Paradise dołączyła Inga Bartnikowska. Obecnie mieszka w Gdańsku, ale pochodzi z Włocławka. Przypomnijmy, że Inga – po wejściu do programu – stworzyła parę z Łukaszem. Ale nową uczestniczką zainteresowany jest także Przemek. W 35 odcinku, który wyemitowano wieczorem w poniedziałek 18 października 2021 roku (w TVN7 we wtorek o 20.30), pary miały czas na wspólne rozmowy, żeby jak najwięcej się o sobie dowiedzieć i jak najlepiej się poznać. Później mężczyźni musieli zmierzyć się z pytaniami dotyczącymi swoich partnerek. Łukasz, który bardzo krótko znał Ingę, odpowiedział poprawnie na trzy z czterech pytań.