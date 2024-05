Przerwa nie wynika, jak zapewnia rzeczniczka, z nieobecności przedstawiciela którejkolwiek ze stron, czy też z jakichś nadzwyczajnych względów, które miałyby wpływ na bieg postępowania. Formalnie do rozpatrzenia pozostała apelacja wniesiona przez obrońcę Oleksandra H.

- Rozprawę przerwano do 13 czerwca - mówi Anna Kanabaj-Michniewicz, koordynator ds. kontaktów sądu z mediami w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku.

Krwawa noc w Bydgoszczy

Proces miał wyjaśnić, co wydarzyło się w nocy z 2 na 3 września 2020 roku. W rejonie ulicy Nadrzecznej w Bydgoszczy spacerowicz z psem zauważył leżącego tam ciężko rannego mężczyznę. Poszkodowany, Oleksandr P., miał rany kłute, uszkodzoną opłucną, śledzionę, perforację żołądka . Prokuratura zarzucała, że został napadnięty przez znajomego, obywatela Rumunii Caramana F. i Oleksandra H., mającego obywatelstwo ukraińskie. Z ustaleń wynikało, że wieczorem 2 października u F., w mieszkaniu przy ulicy Grunwaldzkiej, świętowano urodziny jego partnerki.

Z zeznań świadków wcześniej przesłuchiwanych w procesie wynika, że mężczyźni właśnie w tym miejscu miało dojść do spotkania trzech mężczyzn.

- Bawiliśmy się na urodzinach Tatiany w mieszkaniu przy ulicy Grunwaldzkiej - zeznawała na jednej z rozpraw kobieta mająca status świadka w sprawie. Wyjaśniła, że Tatiana to partnerka Oleksandra H. Byłam tam z mężem i córką. Przyjechał po nas Roman (tak nazywano Florina C.). Na przyjęciu był jeszcze młody, szczupły mężczyzna imieniem Walentyn i inny Witalij. Atmosfera była miła.

Tymczasem według prokuratury, oskarżeni w pewnym momencie wyszli z mieszkania z przybyłym tam rzekomo Oleksandrem P. Wszyscy trzej mieli wsiąść do golfa F. i pojechać w kierunku ulicy Nadrzecznej. Śledczy zarzucali Oleksandrowi H., że kilkukrotnie ugodził nożem swojego imiennika.

Z zeznań Florina C. wynikało natomiast, że P. nie był zaproszony na przyjęcie, ale mimo to przyszedł. Między nim a Oleksandrem H. miało dojść do wymiany zdań, ale "nikt nie krzyczał". Jak twierdzi, przybysz miał proponować H. udział w interesie narkotykowym. Następnie wszyscy trzej mieli opuścić mieszkanie i pojechać na ulicę Nadrzeczną. Po dziesięciu minutach H. miał powrócić, ale samotnie. Miał też stwierdzić, że: "Jest mu lżej, a Aleksander wróci pieszo".