Ratownik WOPR w czasie wolnym uratował życie pływakowi we Włocławku OPRAC.: Joanna Maciejewska

20 sierpnia 2023 roku ratownik WOPR uratował mężczyznę na jeziorze Czarnym we Włocławku. Akcję ratowniczą WOPR podjął także 15 sierpnia. Ratownicy wyciągnęli z wody nastolatkę, która nie wypłynęła po skoku do jeziora. Zobaczcie zdjęcia z tej akcji. Katarzyna Renata Brzostowska Zobacz galerię (14 zdjęć)

W niedzielę 20 sierpnia 2023 roku nad jeziorem Czarnym we Włocławku doszło do niebezpiecznej sytuacji. Na znajdującym się na środku jeziora pomoście leżał osłabiony mężczyzna, który nie miał siły wrócić na brzeg. Uratował go ratownik włocławskiego WOPR, który w czasie wolnym od pracy przebywał nad jeziorem.