Ręce precz od tradycyjnego karpia - nie trzeba go dekomunizować!

Skąd wziął się fenomen wigilijnej ryby po grecku?

O ile pamiętam któraś z restauracji w czasach PRL-u zaczęła serwować to danie. Być może miała to być ryba w greckim stylu, ale użyto składników dostępnych w Polsce i tak wyszło.

A teraz pytanie podstawowe: co z tym karpiem i czy należy go zdekomunizować?

Karp to ryba, która występuje u nas od setek lat! Znajdujemy ją na wielu stanowiskach archeologicznych i w chwili wprowadzenia chrześcijaństwa był już znany.

Skąd wzięła się opinia o komunistycznym rodowodzie karpia?

Ktoś kiedyś przypisał rozpropagowanie karpia Hilaremu Mincowi. A potem te sensacje karpiowe dziwnie zbiegły się w czasie z promocją norweskiego łososia hodowlanego w Polsce. Wydaliśmy w tym roku niezwykły zbiór rękopiśmienny ze starymi recepturami. Jest tam tekst z najstarszej książki kucharskiej, w której jest cała seria receptur karpiowych. Mamy tam coś, co do złudzenia przypomina potrawę nazwana później „karpiem po żydowsku”. Od XVI wieku karp jest jedną z najczęściej opisywanych ryb. W menu królów karp zawsze podawany był na Wigilię, ale oczywiście nie tylko karp. Więc to nie tak, że Minc i komuniści dali nam karpia, ale zabrali wiele innych ryb: szczupaka, łososia, certę, sterleta, bieługę…