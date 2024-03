Recykling w ogrodzie. Sposoby na stare kalosze, zużyte opony i inne "śmieci"

Większość towarów, które kupujemy w sklepach, jest wykonana z plastiku, szkła, papieru oraz aluminium i innych metali, czyli tworzyw, które możemy ponownie wykorzystać. Wtedy produkt przestaje być śmieciem i czasem staje się wartościowym surowcem.

Choć za niszczenie klimatu odpowiada garstka najbogatszych ludzi, przeciętni obywatele świata starają się to powstrzymać, segregując odpady i szukając dla nich drugiego życia.

- Każda wykorzystana ponownie szklana butelka to oszczędność energii potrzebnej do oświetlenia pokoju żarówką przez cztery godziny. Przetworzenie tony aluminium to oszczędność czterech ton boksytu i 700 kilogramów ropy naftowej. Poddane recyklingowi odpady to także mniej wysypisk – argumentuje Ministerstw Klimatu i Środowiska.