Refluks - takie są jego objawy. Zobacz jak załagodzić i wyeliminować objawy refluksu

Nim jednak przejdziemy do sposobów radzenia sobie, choć raczej dokładniejsze byłoby powiedzenie o zapobieganiu występowania, to warto dowiedzieć się, czym tak naprawdę jest refluks. To nic innego jak uczucie podnoszenia się kwaśnej treści z żołądka do przełyku. Zbliżone jest to do uczucia bardzo mocnych mdłości. Jednym z charakterystycznych objawów występowania refluksu jest dobrze znana zgaga.