Refundacja z NFZ. Pacjent lub kupujący ma prawo zdecydować, na ile miesięcy zrealizuje zlecenie na pieluchomajtki

Czytelnicy skarżą się, że mogą realizować zlecenia na pieluchomajtki tylko co miesiąc, nawet jeśli zostały one wystawione na dłuższy okres. NFZ twierdzi, że pacjent ma prawo decydować na ile miesięcy wykupi.

- Co miesiąc muszę przyjeżdżać po pieluchomajtki, bo w aptekach można zrealizować zlecenie tylko na dany miesiąc - mówi starsza pani, którą spotkaliśmy w bydgoskiej aptece. - A zlecenie lekarz wypisał na pół roku. Czy nie można tego systemu usprawnić? Ponoszę dodatkowe koszty, bo muszę dojechać PKS-em do miasta. Jest przekonana, że tak ten system działa, ponieważ jej sąsiadka ma zlecenie na pieluchomajtki dla ciężko chorej matki na trzy miesiące i też jeździ co miesiąc do apteki. Kiedyś chciała je zrealizować w dniu poprzedzającym miesiąc na który wystawiono zlecenie i też odeszła z kwitkiem. Musiała wrócić do apteki następnego dnia. - Jeśli ktoś rozumie czym jest opieka nad osobą ciężko chorą, ten wie, że czasu na ciągłe wizyty w aptekach nam brakuje - dodała starsza pani.

Uciążliwe zakupy "na raty"

Pytamy w aptekach, czy nie można pójść na rękę pacjentowi i pozwolić mu na realizację zlecenia chociaż na cały kwartał, oczywiście jeśli takowe posiada? - Raz na miesiąc! Tak musimy realizować zlecenia na pieluchomajtki, bo nie można gromadzić takich refundowanych towarów - słyszymy w jednej aptece.

W drugiej twierdzą, że takie są zalecenia. Czyje? Pani nie ma czasu na tłumaczenia. W trzeciej słyszymy, że czasami klienci rezygnują z refundacji (a przede wszystkim z uciążliwych zakupów „na raty”) i szukają tańszych ofert na pieluchomajtki w internecie. Zatem, czy przepisy nie pozwalają na kupno pieluchomajtek z refundacją NFZ np. raz na kwartał? Barbara Nawrocka, rzecznik prasowy Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Bydgoszczy wyjaśnia: „Refundacji NFZ podlegają pieluchomajtki (lub zamienniki: pieluchy anatomiczne, majtki chłonne, podkłady, wkłady anatomiczne, wkładki urologiczne) do 90 sztuk na miesiąc. Kwota refundacji zależy od chłonności danego wyrobu i wynosi od 1 zł za sztukę do 2,30 zł za sztukę (pacjent dopłaca 30% do limitu). Zlecenie może wystawić lekarz (np. podstawowej opieki medycznej, urolog, neurolog, geriatra, rehabilitacji medycznej i in.), a także felczer lub uprawniona pielęgniarka. Dla osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności lekarz może wystawić zlecenie na większą liczbę niż 90 sztuk na miesiąc – zgodnie z jej potrzebami. (...)”

Tak to powinno działać. NFZ wyjaśnia

NFZ informuje, że zlecenie na wyroby chłonne (np. pieluchomajtki), tak jak na wszystkie inne wyroby medyczne (przysługujące comiesięcznie) lekarz może wystawić dla pacjenta na okres od 1 do 12 miesięcy kalendarzowych: (...)Pacjent ma prawo do realizacji jednorazowo zlecenia na okres od 1 do 6 miesięcy. Nie jest prawdą, że możliwa jest realizacja zlecenia tylko na pojedyncze miesiące. O tym na ile miesięcy będzie realizacja decyduje osoba zgłaszająca się ze zleceniem do apteki/sklepu medycznego (osoba kupująca): pacjent może wykupić pieluchomajtki 1 x na miesiąc, może 1x na 2 lub 3, a nawet maksymalnie na 6 miesięcy – to on o tym decyduje z jaką częstotliwością chce zrealizować zlecenie. Należy przy tym pamiętać, że jeśli realizacja zlecenia rozpocznie się w wybranym przez pacjenta punkcie, musi być już w nim kontynuowana.

Dodatkowym ułatwieniem jest fakt, że istnieje możliwość realizacji zleceń na wyroby przysługujące comiesięczne wysyłkowo - można zamówić zaopatrzenie w sklepie (choćby telefonicznie), a odebrać wyroby od kuriera. Pieluchomajtek nie trzeba osobiście odbierać ze sklepu. O taką formę odbioru trzeba zapytać w punkcie realizacji zlecenia.”

Barbara Nawrocka dodaje, że w przypadku wątpliwości o wyjaśnienia można zwrócić się do oddziału NFZ w Bydgoszczy (nr tel. 52 325 29 59, w godz. pracy NFZ) lub korzystając z bezpłatnej, całodobowej infolinii:800 190 590.

