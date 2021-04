Remonty dróg w Sępólnie. Gdzie trwają prace budowlane? Jakie są w planach?

Ulica Pokrzywnickiego w Sępólnie jest ostatnią na osiedlu w północnej części miasta, która czeka na zakończenie remontu. W ostatnim czasie modernizowane były ulice Bojowników o Wolność i Demokrację, Bergera, Sportowa, Bukowa i Matejki. Także drogi na wsiach doczekały się remontu – w Lutówku oraz z Niechorza do Komierówka.

Roboty budowlane trwają też na drodze dojazdowej do osiedla Leśnego , za stacją paliw przy ulicy Chojnickiej. - Tam gotowe są krawężniki, a niebawem wylewany będzie asfalt – wymienia burmistrz Waldemar Stupałkowski.

Wszystkie trzy zadania na ulicy Pokrzywnickiego, osiedlu Leśnym i z Niechorza do Komierówka mają być gotowe do końca czerwca tego roku.

- Wcześniej była to droga gruntowa, prowadząca przez las i przez rzekę Sępolenkę. Teraz odcinek ten ma nową nawierzchnię asfaltową. Zbudowano także odwodnienie powierzchniowe wraz z rowami. Do wykonania pozostała tam jedynie gruntowna przebudowa przeprawy drogowej. Budowa drogi kosztowała 1,6 mln zł. Połowę pokryło dofinansowanie z FDS – przypomina Stupałkowski.

W maju powinna ruszyć gruntowna przebudowa mostu na rzece Sępolence w Niechorzu, prowadzącego do Komierówka. Sama droga wyremontowana została na początku roku.

Remonty w Wysokiej Krajeńskiej i na ulicy Wyspiańskiego

Gmina Sępólno otrzymała kolejne dofinansowanie na złożone przez nią wnioski do Funduszu Dróg Samorządowych. Pierwsza inwestycja dotyczy kapitalnego remontu kilometra drogi w Wysokiej Krajeńskiej, głównego traktu wiodącego przez wieś. To droga asfaltowa, choć asfaltu tam praktycznie już nie ma. Część tego traktu to także droga nieutwardzona.