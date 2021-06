Robaczywe czereśnie. Jak rozpoznać owoce z robakami? Jak dbać o drzewa czereśniowe?

Czereśniowy sezon jest krótki, a ceny tych owoców potrafią przyprawić smakoszy o zawrót głowy. Na targowiskach w Grudziądzu i w Chełmży, za kg trzeba zapłacić średnio 16 złotych - wynika z raportu Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Jak znaleźć owoce bez robaków, a tym samym - nie dać nabić się w przysłowiową butelkę?

Robaczywe czereśnie

Sprawdź skórkę, o obecności larw mogą świadczyć:

białe plamki

czarne punkciki

widoczne gołym okiem korytarze

Jak pozbyć się robaków z czereśni

Widok białych, niewielkich larw nie wzmaga naszego apetytu, zresztą - robaczywe owoce nie nadają się do spożycia. By usunąć robaki, należy włożyć owoce do naczynia wypełnionego zimną wodą. Pozostawiamy je na około godzinę, aż szkodniki opuszczą owoce. Następnie trzeba wyjąć owoce łyżką cedzakową, i przepłukać je. Ostrzegamy jednak! W owocach mogą znajdować się odchody larw!